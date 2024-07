90 milioni di iPhone 16 nel 2024: Apple prova ad evitare i problemi di disponibilità

Apple si sta preparando ad un importantissima stagione autunnale che vedrà il lancio dei nuovi iPhone 16 e l’introduzione dell’intelligenza artificiale Apple Intelligence su iOS 18. Le grandi novità del sistema operativo mobile potrebbero donare grande popolarità alla nuova serie di smartphone e per questo motivo l’azienda statunitense sembra si stia preparando a portare sul mercato una grande quantità di nuovi dispositivi, per non lasciare gli utenti a bocca asciutta.

Nel 2024 ci saranno iPhone 16 a sufficienza per tutti, stando a un nuovo report

Stando alle informazioni contenute nell’ultimo report di Bloomberg, Apple avrebbe in programma di spedire ben 90 milioni (o anche più) di modelli della serie iPhone 16 in tutto il 2024, ovvero a distanza di massimo 3 mesi dal lancio. Questo significa che non dovrebbero essere problemi per quanto riguarderà l’approvvigionamento e la disponibilità dei nuovi dispositivi, che potrebbero essere acquistabili da tanti senza code, prenotazioni o attese.

“Secondo quanto affermato da una fonte a conoscenza della questione, l’azienda ha dichiarato a fornitori e partner che punta a una crescita di circa il 10% nelle spedizioni di nuovi iPhone rispetto ai modelli precedenti, dopo aver spedito circa 81 milioni di iPhone 15 nella seconda metà del 2023” si legge nel report pubblicato da Bloomberg.

Apple, a quanto pare, si aspetta anche che un gran numero di possessori degli iPhone precedenti decida di effettuare l’upgrade ai nuovi modelli proprio grazie alle nuove funzionalità di Apple Intelligence, che per il momento saranno disponibili soltanto sugli iPhone di nuova generazione e su iPhone 15 Pro (e Pro Max).

