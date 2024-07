Apple rilascia iOS 18 Public Beta 2: ecco le ultime novità

Continua senza sosta lo sviluppo di iOS 18, con Apple che oggi mette a disposizione l’opportunità di testare le ultime novità anche per i più curiosi e smanettoni. Con il lancio di iOS 18 Public Beta 2, infatti, la compagnia di Cupertino mette in pari i rami “Developer Beta” e “Public Beta” per offrire a tutti un’esperienza di beta testing sempre più stabile.

La seconda beta pubblica di iOS 18 disponibile su iPhone da oggi

iOS 18 Public Beta 2 è disponibile da oggi su tutti gli iPhone compatibili e propone anche ai non-sviluppatori le novità arrivate con iOS 18 Beta 4, rimettendo in pari i due canali di anteprima della nuova versione del sistema operativo mobile. In questa beta, ovviamente, non è presente Apple Intelligence che invece è stato rilasciato in iOS 18.1 Beta 1. Di seguito le principali novità.

Nuovi wallpaper per CarPlay

Widget in modalità scura anche quando è attiva la modalità chiara

Nuovo design per la cartella App nascoste

“Menu dei controlli” aggiunto alle impostazioni della fotocamera

Messaggi RCS per altri operatori

Per installare questa nuova versione della beta pubblica non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, quindi selezionare “iOS 18 Public Beta” ed iniziare immediatamente il download di iOS 18 Public Beta 2.

