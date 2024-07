Apple lancia iOS 18.1 Beta 1 con la prima versione di Apple Intelligence

Come anticipato dai rumor, Apple ha pubblicato la prima beta di iOS 18.1, il primo grande aggiornamento del nuovo sistema operativo di iPhone che si occuperà di portare sugli smartphone l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Contraddicendo tutte le tradizione, quindi, la compagnia di Cupertino mette attualmente a disposizione due diverse versione beta della stesso sistema operativo, nonostante iOS 18 non abbia ancora raggiunto la sua forma finale.

Gli sviluppatori possono finalmente testare Apple Intelligence

Crediti: Apple

iOS 18.1 Beta 1 è disponibile da oggi soltanto per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, permettendo finalmente agli sviluppatori di potersi iscrivere alla lista d’attesa per testare le novità di Apple Intelligence. In questa prima versione di test sono disponibili numerose funzioni con intelligenza artificiale, ma non tutte quelle che sono state annunciate alla WWDC troveranno spazio in questo aggiornamento.

Strumenti di scrittura: gli utenti possono riscrivere, correggere e riassumere il testo ovunque sia possibile scriverlo, come per esempio in Mail, Note, Pages e app di terze parti

Nuovo design per Siri

Possibilità di cambiare interazione con Siri passando da testo a voce e viceversa

Siri ha una conoscenza approfondita della funzione di iPhone, iPad e Mac

Siri capisce anche le parole pronuncia male e mantiene il contesto tra una richiesta e un’altra

Nuova sezione nell’app Mail per mostrare la categorizzazione delle mail

Nelle caselle di posta vengono mostrati i riassunti delle mail e non più le prime righe di ognuna

Le Smart Reply adesso aggiungono maggiore contesto per rispondere ad ogni domanda nella mail

Una nuova modalità Focus permette di mostrare solo le notifiche che potrebbero richiedere immediata attenzione

All’interno dell’app Foto si possono effettuare ricerche con linguaggio naturale

La ricerca all’interno dei video permette di trovare degli specifici momenti direttamente nelle clip

I ricordi adesso possono essere creati con una descrizione con linguaggio naturale

Le trascrizioni adesso possono essere riassunte

Apple Intelligence è disponibile soltanto negli Stati Uniti, quindi gli utenti europei non possono installare questa nuova versione Beta a meno che il paese del proprio Apple Account non sia impostato proprio su “Stati Uniti“.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le