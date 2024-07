iOS 17.6 è ormai pronto: ecco la prima versione Release Candidate (RC)

I lavori di sviluppo su iOS 17.6 sembrano essere finalmente stati ultimate, con Apple che ha pubblicato in queste ore la versione Release Candidate per gli sviluppatori. Le versioni RC sono quelle destinate (o comunque candidate) a diventare la versione finale di un aggiornamento, che sarà poi in seguito rilasciato per il grande pubblico. Quello che con tutta probabilità sarà l’ultima versione di iOS 17 prima dell’arrivo del nuovo sistema operativo, quindi, è pronta per essere rilasciata.

iOS 17.6 sta arrivando: sarà l’ultimo aggiornamento prima di iOS 18

Con il numero di build 21G79, iOS 17.6 è disponibile da oggi sia nel canale Developer Beta che in quello Public Beta, in modo che sia gli sviluppatori che gli utenti più curiosi possano testare con mano le ultime novità dell’aggiornamento prima del lancio ufficiale. Per la prima, in questo caso, Apple ci offre una piccola panoramica su quelle che saranno le novità di questo aggiornamento.

“Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti“, si legge in quella che è la descrizione ufficiale di iOS 17.6. Nessuna novità in particolare, quindi, ma questa nuova patch fungerà da anello con congiunzione per iOS 18.

Per scaricare subito iOS 17.6 RC è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software” e scegliere uno tra i canali “iOS 17 Developer Beta” oppure “iOS 17 Public Beta“, per proseguire quindi con il download e l’installazione. Il lancio ufficiale di questo nuovo aggiornamento, tuttavia, potrebbe avvenire già nel corso della prossima settimana.

