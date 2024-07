Apple lancia iOS 17.6 Beta 4: il nuovo aggiornamento si avvicina

Continua senza sosta lo sviluppo del nuovo iOS 17.6, con Apple che lancia in queste ore la nuova versione Beta 4 per sviluppatori e curiosi. Questo potrebbe essere l’ultimo aggiornamento per iOS 17 prima dell’arrivo di iOS 18, quindi questa versione potrebbe funzione da anello di congiunzione tra i due OS per assicurare una transizione quanto meno priva di problemi.

iOS 17.6 sarà l’anello di congiunzione con iOS 18

iOS 17.6 Beta 4 è disponibile da oggi sia nel canale “Developer Beta” che in quello “Public Beta“, per garantire a tutti gli sviluppatori e curiosi di poter testare in anteprima le novità di questo aggiornamento. Novità che, tuttavia, sembrano abbastanza scarseggiare: al momento l’unica nuova funzione per iOS 17.6 sembra essere il “Catch Up” all’interno dell’app TV che permette di vedere le azioni salienti degli eventi sportivi.

Questa nuova versione del sistema operativo mobile per iPhone potrebbe quindi fungere da apripista per l’arrivo di iOS 18, sistemando bug e problemi in vista del grande aggiornamento che con tutta probabilità verrà pubblicato nel mese di settembre.

Per scaricare ed installare iOS 17.6 Beta 4 vi basterà recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e selezionare il vostro canale beta di riferimento, per poi procedere con il download.

