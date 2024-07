Apple lancia iOS 17.6 Beta 3: tutte le novità anche nel canale Public Beta

Aggiornamento 11/07: a partire da oggi, la Beta 3 di iOS 17.6 è disponibile anche nel canale Public Beta, che garantisce una migliore stabilità del sistema rispetto al canale Developer Beta. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Con iOS 18 che sta per ricevere la sua prima beta pubblica, Apple non dimentica quello che sarà l’ultimo grande aggiornamento prima dell’upgrade del sistema operativo per iPhone. Arriva in queste ore, infatti, iOS 17.6 Beta 3, la terza versione di test per sviluppatori dell’aggiornamento che farà da anello di congiunzione verso il nuovo OS in arrivo a settembre.

L’ultimo aggiornamento prima di iOS 18 sta arrivando: ecco cosa aspettarsi

iOS 17.6 Beta 3 è disponibile da oggi per tutti gli iPhone precedentemente compatibili con la diciassettesima versione del sistema operativo mobile di Apple. Anche in questo caso, non abbiamo a disposizione un changelog ufficiale e ancora una volta le novità sembrano non essere così evidenti ad una prima occhiata. Si fa sempre più largo l’ipotesi che possa trattarsi di un aggiornamento di “manutenzione” che farà da congiunzione con il lancio di iOS 18.

Per effettuare il download e l’installazione di questa nuova beta bisognerà essere ovviamente iscritti al Beta Program di Apple, per poi recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, quindi selezionare il canale “iOS 17 Developer Beta” oppure “iOS 17 Public Beta” e proseguire con l’aggiornamento.

