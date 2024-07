Apple pubblica iOS 17.6 Beta 2: tutte le novità

Nonostante gli occhi siano ovviamente puntati sul nuovo iOS 18, Apple non dimentica l’attuale versione del sistema operativo per iPhone e in queste ore ha pubblicato la nuova Beta 2 di iOS 17.6. Le novità, per il momento, sembrano essere davvero poche per quello che dovrebbe rivelarsi un aggiornamento di manutenzione e “mantenimento” in vista del passaggio alla nuova versione in rilascio a settembre.

Non solo iOS 18: in arrivo anche iOS 17.6

Pubblicato in queste ore, iOS 17.6 Beta 2 sembra non introdurre particolari novità per il sistema operativo di Apple, se non una nuova funzionalità per l’app TV che permette di visualizzare gli highlight degli eventi sportivi tramite la nuova sezione “Catch up“. Le novità più importanti, quindi, sembrano essere destinate ad arrivare tutte con iOS 18.

Per testare questa nuova versione beta è possibile recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale “iOS 17 Developer Beta” per iniziare immediatamente il download e l’installazione di iOS 17.6 Beta 2.

