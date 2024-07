Apple Intelligence+: le funzioni AI non saranno gratis per sempre

Al giorno d’oggi, non c’è niente di più difficile per un produttore di convincere i clienti a cambiare smartphone con una certa frequenza. Anche nel caso di Apple, che da tempo ha gradualmente spostato i suoi incassi dal puro hardware anche al software. E con Apple Intelligence, la società di Cupertino starebbe valutando di attuare una strategia che le permetta di usare l’AI come nuovo metodo di guadagno.

Apple Intelligence sarà gratuito ma solo inizialmente: la previsione di Mark Gurman

Fare previsioni in campo tech non è facile, l’innovazione corre in maniera frenetica e le aziende possono cambiare idea velocemente, ma quando a parlare di Apple è l’insider Mark Gurman di Bloomberg l’attenzione è alta. Anche lui rimarca che il concetto di obsolescenza programmata sia meno marcato che in passato, con iPhone più duraturi nel tempo che spingono i loro possessori a tenerli più a lungo.

Ogni anno, i nuovi melafonini propongono novità che sono perlopiù aggiornamenti incrementali che non stravolgono l’esperienza a chi un melafonino ce l’ha già. Se ci si mette poi che gli ultimi modelli vengono aggiornati per anni e sono più facili da riparare e che le batterie dei modelli futuri saranno più semplici da sostituire il quadro si fa ancora più ostico.

Come fu Siri per iPhone 4S nel 2011, Apple Intelligence sarà probabilmente il punto di vendita principale per la serie iPhone 16, e chi ne acquisterà i modelli potrà testare per primo l’AI della mela. Ma anche se inizialmente sarà tutto gratuito, per Gurman è altamente probabile che alcune funzionalità AI diventeranno a pagamento nel corso degli anni.

Chi vorrà averle tutte dovrà pagare un abbonamento mensile, che si andrebbe così ad aggiungere a quelli già esistenti come iCloud+, Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+ ed Apple Arcade. A quel punto, potremmo aspettarci che l’AI venga aggiunta anche all’interno dell’abbonamento generale Apple One. Questo non sarebbe il destino della sola Apple, dato che si vocifera lo stesso anche per Samsung Galaxy AI.

