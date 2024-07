Apple Intelligence e iPhone 16, ci sono problemi: a rischio il rinvio

Dopo aver evitato di sbilanciarsi per anni verso il settore dell’intelligenza artificiale, Apple Intelligence ha ufficialmente siglato la volontà di Cupertino di entrare a farne parte. Ciò nonostante, gli sforzi perpetrati dall’azienda della mela potrebbero scontentare coloro che avrebbero voluto saggiarne le potenzialità sin da subito, con rumor da fonti affidabili che parlano di un lancio rimandato.

Apple Intelligence rischia di non riuscire a debuttare con la serie iPhone 16

Il debutto di Apple Intelligence era inizialmente previsto in contemporanea con il rilascio a settembre di iOS 18 e iPadOS 18, le prossime versioni dei firmware di smartphone e tablet che accompagneranno anche il lancio della serie iPhone 16. Così non sarebbe, anche se i più preoccupati si sentiranno un minimo sollevati nel sapere che il ritardo non sarebbe prolungato: si parla di poche settimane, con l’AI che esordirebbe entro ottobre.

Chi proprio non vorrà pazientare, sappia che il primissimo roll-out di Apple Intelligence dovrebbe partire fra pochi giorni, anche se inizialmente solamente destinandolo agli sviluppatori software in vista delle prossime versione beta. Fra questi, potranno usufruirne solamente i possessori di iPhone 15 Pro/Pro Max e iPad/Mac con Apple M1, dato che fra i modelli attuali questi sono gli unici compatibili (qua spieghiamo il perché).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le