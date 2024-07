Apple Intelligence arriva in beta questa settimana, ma con una versione inaspettata

Il lancio di Apple Intelligence sembra non essere dei più semplici, tanto è vero che la compagni di Cupertino avrebbe deciso di far slittare al debutto dell’intelligenza artificiale per iPhone al primo grande aggiornamento del nuovo iOS 18. Secondo quanto emerso dagli ultimi rumor, infatti, lo sviluppo dell’AI starebbe procedendo a rilento, ma già questa settimana gli utenti potrebbe iniziare a testare le funzionalità con una versione totalmente inaspettata del sistema operativo mobile.

iOS 18.1 Beta sta arrivando e ci sarà anche Apple Intelligence

Crediti: Apple

Secondo le indiscrezioni riportate da Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, Apple Intelligence potrebbe essere stato rimandato e non vedere la luca con la versione finale di iOS 18. Apple, invece, avrebbe in programma di lanciare l’intelligenza artificiale per iPhone con iOS 18.1, il primo grande aggiornamento del nuovo sistema operativo mobile che potrebbe arrivare in una prima versione beta già nel corso di questa settimana.

Il giornalista, infatti, suggerisce che iOS 18.1 Beta 1 potrebbe essere rilasciata già nel corso di questa settimana e proporre agli sviluppatori una prima versione di test di Apple Intelligence. L’intelligence artificiale non sarebbe stati rimandata solo su iPhone, ma la stessa sorte sembrerebbe essere toccata a macOS Sequoia e (ovviamente) iPadOS: il rilascio, infatti, adesso sembrerebbe essere previsto per le rispettive versioni 15.1 e 18.1.

Per la prima volta, quindi, Apple potrebbe lanciare una beta di un aggiornamento maggiore ancor prima di aver pubblicato la versione finale di un upgrade così grande come quello di iOS 18. Scopriremo se le indiscrezioni diventeranno realtà soltanto nel corso di questa settimana, a meno che di ulteriori colpi di scena.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le