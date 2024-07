I giochi Mac arrivano anche su iOS grazie al nuovo Game Porting Toolkit

Lo scorso anno Apple ha presentato uno strumento che avrebbe aiutato gli sviluppatori a portare i giochi Windows su macOS, per provare a rinvigorire un po’ un settore che sui PC della compagnia di Cupertino sembra essere piuttosto deficitario. Il gaming, infatti, è da sempre uno dei punti deboli di Mac e MacBook, ma il nuovo Game Porting Toolkit 2 potrebbe aiutare gli sviluppatori a creare giochi che possano funzionare su tutto l’ecosistema di Apple.

I giochi AAA sono più semplici da portare su iPhone con i nuovi strumenti per sviluppatori

Crediti: 9to5mac

Presentato in occasione della WWDC 2024 e passato un po’ sottotraccia, il nuovo Game Porting Toolkit 2 permette agli sviluppatori di giochi tripla A (ovvero le produzioni a grande budget) di portare facilmente i propri titoli videoludici non solo su Mac (e quindi su macOS), ma anche su iPhone e iPad. Questo layer di traduzione delle istruzioni ha già raccolto il favore degli utenti, tanto che si è iniziata addirittura a formare una community gaming per macOS.

Negli ultimi mesi abbiamo già visto grandi titoli come Assassin’s Creed Mirage e la saga dei nuovi Resident Evil arrivare su macOS prima e iOS dopo, ma grazie alla nuova versione del Game Porting Toolkit per gli sviluppatori sarà ancora più semplice proporre sull’App Store videogiochi già presenti su console e PC.

