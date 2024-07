Apple guadagna un posto in OpenAI: Phil Schiller si unisce al consiglio

Con l’annuncio dell’integrazione di ChatGPT all’interno di iOS 18, Apple ed OpenAI hanno dato vita ad una partnership molto particolare, che porterà addirittura la compagnia di Tim Cook a guadagnare un posto a sedere nel consiglio dell’azienda guidata da Sam Altman. Il nuovo posto da “osservatore” verrà occupato da una delle figure storiche di Apple, nonché una delle personalità più apprezzate del panorama tech.

La partnership tra Apple ed OpenAI sembra sempre più vantaggiosa per l’azienda di Tim Cook

Crediti: OpenAI

Phil Schiller, storica figura di Apple, potrà sedersi al consiglio di amministrazione di OpenAI con il ruolo di osservatore: questo vuol dire che non avrà potere di voto, ma porterà la posizione della compagnia di Tim Cook al pari con quella di Microsoft (che ha ottenuto il medesimo posto nella vicenda che ha visto l’allontanamento e poi il ritorno di Sam Altman).

L’osservatore non potrà votare o prendere decisioni, ma sarà sempre informato sulle riunioni e sulle decisioni che verranno prese dall’azienda. Si tratta, quindi, di un posto particolarmente utile in vista di una partnership con una delle aziende più popolari e in crescita degli ultimi mesi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️