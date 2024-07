Apple studia una nuova classificazione del Wi-Fi: privata e più precisa

Con le ultime versioni dei sistemi operativi iOS e iPadOS, Apple ha iniziato ad avvisare gli utenti dei possibili problemi di sicurezza per le rete Wi-Fi a cui vengono connessi i dispositivi. La compagnia di Mountain View, tuttavia, starebbe già lavorando ad un nuovo sistema di classificazione delle reti wireless che potrebbe essere più privata, ma soprattutto più precisa e informativa.

Ecco il nuovo brevetto di Apple per la classificazione del Wi-Fi

Crediti: United States Patent and Trademark Office (USPTO)

Nelle ultime settimane, infatti, Apple ha depositato un nuovo brevetto al United States Patent and Trademark Office (USPTO) che illustra un nuovo sistema di classificazione delle reti Wi-Fi pubbliche, in base a più criteri. La descrizione del brevetto specifica che il team guidato da Tim Cook raccoglierebbe i dati delle reti senza identificare l’utente e la sua posizione esatta, per mappare le caratteristiche del Wi-Fi e migliorare l’efficienza delle interazioni tra i dispositivi dell’utente e gli access point rilevati.

Nell’immagine allegata al brevetto è possibile avere una piccola anteprima di come funzionerà il sistema di classificazione: le reti più protette verranno indicate da un’etichetta che ne segnala l’alta qualità (high quality), altre la popolarità (popular) in base a quanti utenti sono connessi, ed altre ancora verranno segnalate come sospette (suspicious).

Bisogna sottolineare, però, che non sempre i brevetti si trasformano in realtà, quindi non è detto che Apple possa effettivamente implementare questo nuovo sistema di classificazione delle rete Wi-Fi in futuro.

