Fai shopping con l’app di MediaWorld e ricevi fino al 15% di sconto!

L’evento NO IVA dello store è sicuramente quello più apprezzato (vista la possibilità di risparmiare davvero tanto sul meglio della tecnologia) ma questo non vuol dire che non ci siano altre promozioni altrettanto interessanti e in grado di far risparmiare parecchio. Torna disponibile l’iniziativa APP DAYS di MediaWorld, che ti permette di ricevere uno sconto fino al 15% su tantissimi prodotti: ecco tutti i dettagli!

APP DAYS MediaWorld: ricevi fino al 15% di sconto, ma solo con carta MW Club e dall’applicazione

Crediti: MediaWorld

Come al solito si tratta di una promozione lampo, con una durata molto limitata: gli APP DAYS MediaWorld terminano il 17 luglio, quindi conviene affrettarsi e dare subito un’occhiata ai prodotti inclusi nella promo. Grazie alla nuova iniziativa è possibile ottenere uno sconto fino al 15% su tanti prodotti selezionati (migliaia di articoli). Ci sono poi due “limitazioni”, ma nulla di complicato: per prima cosa gli acquisti vanno fatti tramite l’applicazione di MediaWorld, disponibile su Android e iOS; si tratta, poi, di una promozione dedicata ai possessori della carta MediaWorld Club. Nessun problema neanche in questo caso: il programma fedeltà dello store non costa nulla e basta solo registrarsi tramite questo link (l’iscrizione è gratuita). Ecco come sono suddivisi gli sconti, accessibili tramite applicazione e solo per i possessori della carta MediaWorld Club.

15% Home Cinema, Grandi Elettrodomestici, Incasso e Smart Home

Home Cinema, Grandi Elettrodomestici, Incasso e Smart Home 10% Piccoli Elettrodomestici, Clima e Audio

Piccoli Elettrodomestici, Clima e Audio 5% Telefonia, Computer, TV, Fotografia, Wearable, Auricolari e Mobilità Elettrica

L’abbiamo anticipato poco sopra e lo ribadiamo ancora: i prodotti compatibili con l’iniziativa APP DAYS di MediaWorld sono davvero tanti e di molteplici categorie differenti. Ci sono smartphone, smartwatch, accessori per mobile e computer, televisori, prodotti audio, monopattini e bici elettriche, articoli smart home, grandi elettrodomestici e non solo. Per scoprire tutti i 1000 prodotti in sconto dai un’occhiata alla pagina dedicata! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

