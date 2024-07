Stampa in 3D con Anycubic Kobra 2 Pro: smart e potente, ad un prezzo eccezionale!

Il mondo della stampa 3D sta coinvolgendo sempre più persone, tra chi lo considera un semplice hobby e chi invece ha trasformato la passione in un vero e proprio lavoro. Se anche voi non vedete l’ora di entrare in questo affasciante settore, ma non sapete proprio da dove cominciare, l’offerta di Cafago di oggi potrebbe offrirvi un ottimo punto di partenza. La stampante Anycubic Kobra 2 Pro, infatti, oggi è più economica che mai!

La stampante 3D Anycubic Kobra 2 Pro è sempre più economica con l’offerta di Cafago

Crediti: Anycubic

Anycubic Kobra 2 Pro è una stampante 3D a filamenti in grado di raggiungere una velocità di stampa pari a 500mm/s, grazie al processore Cortex-A7 da 1.2 GHz che offre ottime prestazioni in termini di calcolo ed esecuzione dei comandi. La struttura di questa stampante è completamente rinnovata per utilizzare in modo diretto l’estrusore, per muoversi con più fluidità sugli assi X, Y e Z, compensando allo stesso tempo la vibrazione per evitare che la stampa possa rovinarsi. Il letto di stampa, inoltre, viene livellato automaticamente tramite la tecnologia LeviQ 2.0.

La stampante può essere controllata sia tramite il display LCD touchscreen da 4.3″ che permette di avere accesso facilmente a tutte le funzioni del dispositivo, sia tramite l’app Anycubic per smartphone che consente anche di aggiornare il firmware tramite internet e monitorare la stampa in tempo reale.

Anycubic Kobra 2 Pro è disponibile oggi al prezzo di 235€ grazie all’offerta lampo di Cafago che sconta la stampante 3D del 29%. La spedizione avviene direttamente dall’Europa ed è totalmente gratuita.

