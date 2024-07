Anker SOLIX Solarbank 2: l’energia green è intelligente e vantaggiosa, con omaggio incluso

Con il vertiginoso aumento dei prezzi dell’energia negli scorsi mesi, sempre più persone stanno optando per delle soluzioni green che possano alleggerire la bolletta della luce sfruttando al contempo l’inesauribile energia del sole. Anker SOLIX Solarbank 2 è un dispositivo preposto proprio a sfruttare i pannelli solari per immagazzinare l’energia solare e sfruttarla in tutta la casa in modo intelligente: fino al 17 luglio, chi deciderà di acquistarla, potrà portare a casa anche un utilissimo omaggio!

Acquista Anker SOLIX Solarbank 2 e fino al 17 luglio ricevi subito un regalo!

Crediti: ANKER Solix

I nuovi Solarbank 2 Plus e Solarbank 2 Pro di Anker SOLIX stabiliscono nuovi standard in termini di prestazioni, efficienza e semplicità nella generazione di preziosa energia solare. Il modello Pro, in particolare, è il primo sistema solare domestico per balcone al mondo con accumulo di energia tutto in uno da 2400W, utile ad alimentare gli elettrodomestici di casa soltanto tramite l’energia del sole.

Chi deciderà di acquistare un Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro o Solarbank 2 E1600 Plus sul sito ufficiale di Anker SOLIX entro il 17 luglio riceverà anche un importnate gadget in omaggio: Anker SOLIX Smart Meter (dal valore €129), in grado di monitorare in tempo reale la potenza e regolare al singolo watt l’erogazione di energia.

Infine, i prodotti comprati sul sito ufficiale Anker SOLIX durante il periodo promozionale sono garantiti al miglior prezzo per un mese a partire dalla data di acquisto degli utenti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️