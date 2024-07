ANBERNIC RG40XX H è la nuova retro console sottile e stilosa, con luci RGB

Amanti del retro gaming, ecco una novità da non lasciarsi scappare (specialmente se in offerta con codice sconto). ANBERNIC RG40XX H è la retro console portatile leggera e sottile, con un tocco di stile in più grazie ad alle luci RGB incorporate!

Codice sconto ANBERNIC RG40XX H: la retro console portatile con luci RGB personalizzabili

Crediti: ANBERNIC

La nuova retro console ANBERNIC RG40XX H debutta su Geekbuying ed è subito in promozione: utilizzando il codice sconto “NNNRG40XXH” il prezzo sarà di soli 62€, con tanto di spedizione gratis. Si tratta di una cifra particolarmente appetibile visto che parliamo di un prodotto nuovo di zecca e dotato di caratteristiche interessanti, a cominciare dalle luci LED RGB personalizzabili che circondano gli stick analogici.

Crediti: ANBERNIC

È possibile selezionare i colori preferiti ed impostare uno dei 6 effetti (tra cui luce fissa, Rainbow e Breath). La retro console monta uno schermo IPS da 4″ (640 x 480 pixel) e presenta una scocca compatta e leggera: il peso è di soli 208 grammi, per uno spessore di 16 mm ed un formato orizzontale. A muovere il tutto troviamo un chipset quad-core H700 con Cortex A53 (fino a 1,5 GHz), 1 GB di RAM LPDDR4, 64 GB di storage tramite micro SD ed una GPU G31 MP2. È presente anche una porta HDMI per il collegamento con un monitor o un televisore; l’autonomia è affidata ad una batteria da 3.200 mAh, adatta ad un utilizzo fino a 6 ore. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

