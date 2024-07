Aspettando i Prime Day: telecamere di sicurezza Blink e campanelli Ring in sconto su Amazon!

L’evento più atteso dell’estate sta per arrivare: il 16 e il 17 luglio sono i giorni degli Amazon Prime Day 2024 con 48 ore di sconti ed occasioni su tantissimi prodotti. Per approfittare delle offerte Prime Day non è necessario aspettare ancora: da oggi e fino al 15 luglio sono attivi gli sconti sui prodotti Blink e Ring, le serie di Amazon dedicate alla sicurezza della tua smart home!

Amazon Prime Day 2024: ecco i prodotti Blink e Ring in offerta, ovviamente con spedizione Prime

Crediti: Amazon

La telecamera di sicurezza Blink Outdoor è un modello da esterno, senza fili e con la possibilità di monitorare la casa giorno e notte grazie al supporto della visione notturna a infrarossi e alle riprese in alta definizione (1.080p). Progettata per resistere alle intemperie, la telecamera integra una batteria a lunga durata e ovviamente è dotata di funzionalità smart (in modo da ricevere notifiche in tempo reale). Blink Mini 2 è una videocamera di sicurezza da interno, in grado di registrare video HD a 1.080p e dotata di notifiche intelligenti e rilevazione del movimento. Inoltre funziona con Alexa e quindi supporta i comandi vocali.

Tra le altre occasioni in vista degli Amazon Prime Day 2024 troviamo anche Ring Intercom, in bundle con lo smart speaker Echo Pop: il videocitofono intelligente, perfetto per rispondere ai visitatori ed aprire l’ingresso utilizzando lo smartphone. Di seguito trovi tutte le occasioni del momento: se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

