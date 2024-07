Le migliori offerte su Amazon per i Prime Day 2024

Il 16 e 17 luglio sono due giorni particolarmente infuocati e non per le alte temperature (certo, anche quelle rendono le giornate parecchio hot). L’evento dell’anno è arrivato, con sconti per tutti i gusti e per tutte le tasche: i Prime Day di Amazon sono carichi di offerte tech e non solo, con la possibilità di fare acquisti salvando il portafogli. Abbiamo selezionato per voi alcune occasioni in salsa tech (ovvio), con dei prezzi davvero alle allettanti!

Amazon Prime Day 2024: le migliori offerte da cogliere al volo il 16 e 17 luglio

JIMMY WB73

La nostra selezione si apre con un prodotto dedicato all’igiene e alla cura della casa: JIMMY WB73 è un aspiratore anti-acaro potente e completo, in grado di rimuovere fino al 99% degli acari grazie anche all’utilizzo della sterilizzazione UV e ad ultrasuoni. Non un semplice aspiratore, quindi, ma un vero e proprio strumento pensato per l’igiene profonda di materassi, divani e cuscini. La spazzola a rullo brevettata è dotata di un motore proprio e genera un’elevata potenza di battitura, in modo da aspirare e rimuovere gli acari con più efficacia. Il sistema di filtrazione Dual-Cyclone trattiene polvere e batteri mentre la sterilizzazione con luce UV rimuove gli acari e previene la loro riproduzione; lo stesso vale per gli ultrasuoni, che ne impediscono la crescita (e non solo dannosi per l’uomo). Infine in sensore integrato percepisce con precisione la quantità di sporco presente sulla superficie, regolando la potenza in modo autonomo. Insomma, potete dormire sonni tranquilli con JIMMY WB73, in offerta per il Prime Day a soli 99€!

CMF Phone 1

È la novità del momento: tutti lo vogliono, tutti ne parlano e costa poco. CMF Phone 1 è il primo smartphone del sub-brand di Nothing e si presenta come una ventata di freschezza nel panorama mobile. Inutile guardare a specifiche e fotocamera (niente da eccepire su entrambi i fronti, sia chiaro), ma il vero protagonista è il design: un dispositivo che prova ad offrire qualcosa di diverso ma con un occhio al passato. Infatti la scocca posteriore può essere rimossa grazie al pratico cacciavite in dotazione (la spilletta per togliere la SIM è doppia, da un lato spillo e dall’altro giravite). L’utente può cambiare cover con una di ricambio (magari di un colore diverso) ma anche agganciare accessori, come un utile stand pieghevole oppure una laccio (per non perdere mai il telefono) oppure un porta carte. Unico nel suo genere, CMF Phone 1 è in offerta a 199€ su Amazon; e per chi punta all’ecosistema completo, vi segnaliamo anche CMF Watch Pro 2 a 69€ e gli auricolari TWS con ANC fino a 42 dB CMF Buds a soli 29€!

Honor 200

Honor 200 è lo smartphone di fascia alta da comprare al Prime Day: a 449€ il rapporto qualità/prezzo è imbattibile. Bello e stiloso, dotato di un comparto fotografico potente (con il supporto dell’AI, la modalità ritratto è il top), una batteria dal silicio-carbonio da 5.200 mAh e un display votato al comfort (con PWM ad altissima frequenza e oscuramento dinamico). Il dispositivo presenza un corpo sottile ed una cover posteriore dalla trama elegantissima; il cuore pulsante è lo Snapdragon 7 Gen 3 mentre MagicOS 8.0 offre performance fluide e tante funzioni utili. È lui lo smartphone da avere, se puntate alla fascia sopra i 200€ ma senza entrare in quella dei top di gamma!

Xiaomi Robot Vacuum X10

Il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum X10 è la soluzione perfetta per chi cerca una pulizia profonda, ma in totale autonomia. Il dispositivo è dotato di una potenza di aspirazione da ben 4.000 PA, funzione lavapavimenti efficiente, navigazione laser LDS, fino a 180 minuti di autonomia (con una batteria da 5.200 mAh) e non solo. La stazione di ricarica si occupa anche dello svuotamento del contenitore dello sporco del robottino, con una capienza di 2.5 litri (fino a 60 cicli di pulizia completi). Il prezzo scende a 249€ durante i giorni dei Prime Day!

Roborock Qrevo & Roborock Qrevo Pro

Pulizie intelligenti di livello premium con Roborock Qrevo: funzionalità avanzate, tecnologie al top e una stazione multifunzione che non si fa mancare nulla! Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è dotato di una pratica dock di svuotamento che si occupa anche di riempire il serbatoio dell’acqua e di lavare i moci, con tanto di asciugatura tramite aria calda a 45°C. Il doppio panno rotante (200 giri/minuto) offre una pulizia ancora più profonda rispetto al lavaggio tradizionale, per un pavimento sempre perfettamente pulito, in combinazione con una capacità di aspirazione da 5.500 PA. Il sistema di navigazione LiDAR PreciSense permette di creare mappe dettagliate degli ambienti, per trovare il percorso ottimale per pulire da tua casa. Un concentrato di tecnologie per le pulizie a 549€ su Amazon!

Samsung Galaxy Book 3

La nostra panoramica delle migliori offerte su Amazon per i Prime Day si conclude con una chicca per gli utenti in cerca di un nuovo notebook. Samsung Galaxy Book 3 a 529€ è un vero affare: un ampio schermo Full HD da 15,6″, un processore Intel Core top di gamma (i5-1335U), 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD, ovviamente con Windows 11 Home. Un portatile perfetto per studenti e professionisti!

