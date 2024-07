Amazon Echo Spot (2024) ufficiale: stiloso, funzionale e subito a metà prezzo!

Dopo essere trapelato a sorpresa online, Amazon annuncia ufficialmente il nuovo Echo Spot che va ad arricchire la già folta lineup di dispositivi intelligenti con l’assistente vocale Alexa. Rispetto alla precedente versione, ormai non più in vendita da diversi mesi, il nuovo Amazon Echo Spot (2024) può vantare un design rinnovato ma riconoscibile ed un comparto audio di tutto rispetto, come avviene spesso per i dispositivi Echo.

Amazon riporta in vita Echo Spot: nuovo design, con suono di qualità e funzioni smart

Crediti: Amazon

Amazon Echo Spot (2024) viene proposto con il design vincente di Echo Pop, ma in questo caso troviamo a disposizione anche il display touch da 2.83″ (240 x 320 pixel) per consultare le informazioni provenienti direttamente da Alexa. Sotto la scocca batte il cuore di un processore MT8519, affiancato da 1 GB di memoria DRAM e 8 GB di spazio di archiviazione su eMMC. Rispetto al modello precedente, però, il nuovo Echo Spot non è più dotato di un videocamera, e non supporta la riproduzione streaming (per esempio tramite Prime Video o Netflix).

Con un altoparlante integrato full-range da 44,5 mm (1,75’’), questo dispositivo è perfetto per la riproduzione musicale tramite i servizi di streaming più popolari come Spotify, Apple Music e Amazon Music, mentre la connessione ad internet è sempre stabile grazie al Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz). Gli amanti della domotica, invece, saranno felici di sapere che il dispositivo è compatibile anche con Matter e che quindi può essere configurato in modo semplice e veloce.

Amazon Echo Spot (2024) è disponibile da oggi al prezzo di 54.99€, grazie ad una promozione che lo sconta del 42% fino al 17 luglio 2024 per tutti gli utenti Amazon Prime. Al termine del periodo promozionale, il prodotto tornerà al prezzo di listino, ovvero 94.99€.

