YouTube vuole arricchire l’abbonamento Premium: nuovi piani in arrivo

Con un aggiornamento per la community, YouTube ha annunciato l’intenzione di diversificare ed arricchire l’abbonamento Premium con nuovi piani e tier, per consentire a tutti di beneficiare delle nuove funzionalità. Attualmente l’abbonamento alla piattaforma di streaming video di Google ha un costo di 11.99€ al mese, ma presto potrebbe essere possibile pagare di meno o di più in base alle proprie esigenze.

YouTube lavora a nuovi tier per l’abbonamento Premium

Sembra proprio che YouTube abbia intenzione di puntare forte sull’abbonamento Premium e sulle sue esclusive funzionalità, a cui negli ultimi giorni si è aggiunta anche Jump Ahead: una particolare funzione che permette di sfruttare l’AI per riconoscere immediatamente le fasi salienti di un video.

“Ci impegniamo a offrire ai membri più opzioni, espandendo le nostre offerte esistenti a più regioni, introducendo al contempo nuovi piani ed esplorando modi per condividere i vantaggi con gli amici in futuro” ha dichiarato un membro del team di YouTube in un annuncio alla community.

L’intenzione di Google, quindi, sembra essere quella di diversificare l’offerta in abbonamento per consentire a tutti di usufruire delle principali novità, anche pagando (magari) un prezzo più basso.

