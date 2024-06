Niente più sbalzi di volume grazie a questa funzione di YouTube: adesso anche su Android TV

Aggiornamento 25/06: l’esperimento di Google sembra essere andato a buon fine e la funzione Stable Volume di YouTube è in arrivo anche sulla versione Android TV dell’app ufficiale. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Alcuni utenti di YouTube si sono imbattuti in una nuova funzione non ancora annunciata ufficialmente che potrebbe portare grande beneficio nella visione dei contenuti sulla celebre piattaforma multimediale. Nelle impostazioni dei filmati nell’app mobile, infatti, è apparsa una nuova opzione che consente di attivare la normalizzazione del volume per evitare fastidiosi sbalzi sonori.

Volume Stabile è la nuova funzione di YouTube che vi salva l’udito

Crediti: M. Brandon Lee

Volume Stabile, questo è il nome della nuova funzione, sembrerebbe essere attualmente in fase di test per una cerchia (neanche troppo) ristretta di utenti. L’opzione, una volta attivata sul video che si sta visualizzando, consente di mantenere stabile il volume ad un determinato livello, evitando che sia troppo basso o che possano far sobbalzare durante la visione a causa di innalzamenti improvvisi.

YouTube ha confermato la fase di test di questa funzione con un commento ufficiale: “Stiamo attualmente testando una nuova funzione di ascolto su YouTube che permette di ottenere un suono più consistente per gli utenti che guardano video. L’esperimento è attivo su scala globale e sui dispositivi mobile“.

Purtroppo non sappiamo ancora quando Volume Stabile sarà disponibile per tutti, ma sembra sia necessario ancora un periodo di test prima che la funzione arrivi anche nella versione stabile dell’app mobile su Android e iOS, così come la nuova gesture per l’attivazione della velocità 2x.

Aggiornamento 25/06: Volume Stabile di YouTube arriva anche su Android TV

Crediti: 9to5Google

L’esperimento condotto da Google sembra aver convinto sia gli sviluppatori che gli utenti di YouTube e adesso la nuova funzione Volume Stabile, che si occupa di “normalizzare” il livello del volume nei video della celebre piattaforma, è in arrivo anche nella versione Android TV dell’app ufficiale.

Grazie all’aggiornamento 4.40.303 di YouTube per Android TV e Google TV, la funzione può essere sfruttata anche su set-top-box e smart tv che utilizzano i sistemi operativi di Big G. Per abilitare Volume Stabile, infatti, è necessario semplicemente aprire le impostazioni del player direttamente dalla visione di un filmato, quindi abilitare la spunta.

