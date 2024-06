Xiaomi Watch S4 sarà al fianco di Xiaomi 15: prime certificazioni

L’ecosistema di Xiaomi comprende praticamente qualsiasi tipo di prodotto, e non poteva certo esimersi dalla categoria degli smartwatch, come verrà ribadito con Xiaomi Watch S4. Come tutte le aziende rivali, anche il marchio cinese ha il suo capostipite nel campo degli indossabili, di cui cominciamo a circolare le prime informazioni grazie agli enti certificativi.

Si inizia a parlare di Xiaomi Watch S4, il futuro smartwatch di fascia alta

All’interno del database IMEI è stata individuata la sigla M2424W1, che si celerebbe proprio dietro a Xiaomi Watch S4 visto che il suo predecessore Watch S3 è siglato M2311W1. Questo tipo di certificazione è priva di indicazioni sulla scheda tecnica, anche se le indiscrezioni parlano di supporto eSIM e software basato su HyperOS 2.0, anch’esso già protagonista dei rumor.

Non ci sono specifiche, ma la certificazione ci rivela quello che sarà il periodo di presentazione: la data cadrà durante il mese di dicembre 2024, probabilmente al fianco della serie Xiaomi 15, anche se questi dovrebbero essere presentati prima. Ci sarà ancora da pazientare per scoprirlo ufficialmente, anche se sempre le certificazioni ci dicono che prima ci sarà un altro smartwatch.

