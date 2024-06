Vi piace il caricatore in confezione? Brutte notizie per i clienti Xiaomi

La scelta di togliere il caricatore dalla confezione da parte di Apple provocò un certo scalpore negli utenti, che subito capirono che sarebbe stata soltanto questione di tempo prima che la stessa strada venisse intrapresa anche dalle altre compagnie. Una di queste ha spesso seguito le orme di Cupertino: parlo di Xiaomi, che quando nel 2020 iPhone 12 arrivò sugli scaffali senza caricatore scelse invece di fare il contrario, mantenendo in confezione caricatori anche piuttosto potenti, fino a 120W.

Xiaomi starebbe per togliere il caricatore dalla confezione dei suoi smartphone

Già nel 2022 c’è stato il primo cambiamento, con alcuni smartphone low-cost Xiaomi che hanno iniziato a essere proposti senza il caricatore nel box di vendita. Da allora, però, la maggior parte del catalogo della compagnia ha continuato ad averlo, mentre altre aziende come Samsung si sono invece adeguate a quanto fatto da Apple.

I primi furono alcuni smartphone economici della gamma POCO, poi è toccato anche al sub-brand POCO, come accaduto di recente con Redmi 13. Secondo le ultime voci di corridoio, però, la scelta di far acquistare a parte il caricatore si starebbe per espandere ad altre fasce di mercato. I prossimi smartphone sarebbero quelli della serie Redmi Note 14: se confermato, sarebbero i primi modelli della celebre famiglia Redmi Note a esserne privi.

Non includere il caricatore nella confezione degli smartphone è una decisione che sta diventando sempre più comune tra i produttori. I vantaggi sarebbero di stampo ecologico, perché secondo loro in tanti hanno già dei caricatori in casa e produrne di altri sarebbe inquinamento elettronico evitabile. C’è chi la vede come una mossa di marketing, presentandosi come aziende ecologiche e responsabili ma che in realtà vendono quei caricatori a parte, finendo per sprecare ancora di più in quanto vengono venduti in confezioni a parte.

