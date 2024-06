Xiaomi MIX Fold 4, manca poco all’uscita: facciamo il punto della situazione!

Dopo il lancio del super flagship Xiaomi 14 Ultra, ovviamente è tempo di pensare alla prossima belva della casa di Lei Jun. Quest’anno, infatti, è atteso anche un dispositivo altrettanto importante, ossia il pieghevole di nuova generazione Xiaomi MIX Fold 4: facciamo il punto della situazione sulle ultime novità con dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (questa volta forse con buone nuove anche per noi occidentali).

Ultimo aggiornamento: 14 giugno (novità sulla ricarica rapida)

Xiaomi MIX Fold 4: tutto quello che sappiamo finora sul prossimo pieghevole del brand

Design e display

Crediti: Xiaomi

Nel corso dei mesi si è parlato tanto del futuro pieghevole della casa di Lei Jun, con accenni alle novità che dovremmo trovare a bordo. Stando ai leak, Xiaomi MIX Fold 4 poterà grandi novità in termini di struttura e cerniera e addirittura si vocifera di capacità waterproof: dovrebbe trattarsi del primo pieghevole di Xiaomi con certificazione IP (anche se non sappiamo ancora di che livello). Secondo quanto trapelato dal codice della MIUI/HyperOS il foldable di Xiaomi presenterebbe il nome in codice Ruyi mentre internamente sarebbe conosciuto con la sigla N8.

Ovviamente dovremmo ritrovare un formato da smartphone/tablet, con uno schermo pieghevole verso l’interno ed un pannello esterno. Mancano dettagli su caratteristiche e dimensioni; ricordiamo che MIX Fold 3 è equipaggiato con uno schermo interno OLED LTPO da 8,02″ (2.160 x 1.916 pixel) con densità di 360 PPI e protezione Ultra-thin Glass mentre il display esterno è un’unità AMOLED da 6,56″ Full HD+(2.520 x 1.080 pixel) in 21:9 con protezione Gorilla Glass Victus 2. Entrambi hanno un refresh rate di 120 Hz, campionamento di tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 2.600 nits e certificazioni HDR10+ e Dolby Vision. Il lettore d’impronte è posizionato di lato e per ora non ci sono indizi in merito alla sicurezza del nuovo pieghevole. In termini di dimensioni, il pieghevole dovrebbe avere un peso più contenuto (tra i 220 e i 240 grammi, contro i 259 grammi di MIX Fold 3).

Specifiche tecniche e fotocamera

Le specifiche tecniche di Xiaomi MIX Fold 3 non possono che essere basate sull’attuale chipset di punta prodotto da Qualcomm, ossia lo Snapdragon 8 Gen 3. Si tratta di un SoC realizzato a 4 nm e con un core principale Cortex-X4 fino a 3,3 GHz, grafica Adreno 750 ed un occhio di riguardo alle funzionalità legate all’AI. Insooma, proprio come avvenuto con il precedente MIX Fold 3 (a proposito, date un’occhiata alla nostra recensione), anche a questo giro dovremmo trovare uno Snapdragon di ultima generazione. Lato memorie, avremmo fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh ma con un pizzico di delusione per la ricarica rapida: inizialmente si parlava di un balzo in avanti e il supporto ai 100W; tuttavia una recente certificazione fa riferimento ad una potenza di 67W, similmente a MIX Fold 3. Ovviamente non dovrebbe mancare la ricarica wireless (forse da 50W, come già visto con il predecessore). Tra le aggiunte ci sarebbe il supporto alla comunicazione satellitare.

Crediti: 3C

Passando al comparto fotografico, Xiaomi MIX Fold 4 potrebbe essere un vero e proprio Camera Phone: il foldable dovrebbe offrire una quad camera da 50 + 50 + 50 + 50 MP con ottiche Leica. Il sensore principale sarebbe l’OVX8000 (OV50E), avrebbe stabilizzazione OIS e sarebbe affiancato da un ultra-grandangolare OV13B, un teleobiettivo 2x OV60A e un teleobiettivo periscopiale 5x S5K3K1. Infine, è indicata una fotocamera frontale OV16F da 16 MP. Tuttavia le ultime indiscrezioni ridimensionano leggermente le cose e parlano di un comparto da 50 + 60 + 12 + 10 MP con un sensore principale da 1/1,55″ (presumibilmente un Light Hunter 800), un teleobiettivo OV60A con zoom ottico 2X, un ultra-wide ed un teleobiettivo a periscopio con zoom 5X.

Xiaomi MIX Fold 4 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di ??? mm per un peso di 220/240 grammi

Certificazione IP???

Display esterno AMOLED

Display interno AMOLED LTPO

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W e wireless da 50W

con ricarica da e da 50W Fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP oppure 50 + 60 + 12 + 10 MP f/??? con Light Hunter 800, lenti Leica Summilux , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo 2x e teleobiettivo a periscopio con zoom 5x

oppure f/??? con Light Hunter 800, lenti , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo 2x e teleobiettivo a periscopio con zoom 5x Selfie camera da 16 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, NFC, comunicazione satellitare bidirezionale, sensore IR

Android 14 sotto forma di HyperOS

Quando esce Xiaomi MIX Fold 4 e quanto costa – Prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda l’uscita, il lancio sarebbe per il Q3 2024, forse durante il mese di luglio. Inoltre pare che non sarà l’unico pieghevole in arrivo: quest’anno la casa cinese dovrebbe alzare il sipario anche su Xiaomi MIX Flip, il suo primo flip phone. Quest’ultimo dovrebbe debuttare anche a livello internazionale mentre ci sono dei dubbi su Xiaomi MIX Fold 4: inizialmente si vociferava che sarebbe stato il primo pieghevole Global del brand, ma i leak lo smentirebbero. Un’altra ipotesi vedere il foldable in uscita in alcuni mercati Global ma non in Europa; comunque per il momento è ancora tutto molto nebuloso.

Riguardo al prezzo di vendita di Xiaomi MIX Fold 4, al momento non ci sono leak. L’attuale pieghevole MIX Fold 3 è stato lanciato in Cina a partire da 8.999 CNY (fino alla variante maggiore da 10.999 CNY) e per ora non sappiamo se sono previsti rincari. Infine, prima di lasciarvi, ecco il nostro approfondimento dedicato alla serie Xiaomi 15: è ancora presto per il lancio, ma ci sono già tante indiscrezioni.

