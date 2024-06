Xiaomi MIX 5 si farà attendere, ma avrà due specifiche pregiate

Sono otto anni che esiste la serie Xiaomi MIX, ma in questo arco di tempo sono stati lanciati solamente quattro modelli (pieghevoli a parte). Venne creata allo scopo di mettere in mostra le abilità di Xiaomi nel creare smartphone full screen dall’aspetto futuristico, e non è facile tirar fuori un modello l’anno che rispetti questo obiettivo. Per questo, sono passati tre anni dal lancio di MIX 4 e ci si interroga ancora su quando uscirà Xiaomi MIX 5 ma soprattutto in che modo riuscirà a stupire la community.

Ripartono le voci di corridoio attorno alla scheda tecnica di Xiaomi MIX 5

Finora non abbiamo visto rumor troppo concreti su uno Xiaomi MIX 5 che pare essere ancora lontano dalla sua data di presentazione, con persino immagini dalla dubbia veridicità. Questa volta a parlarne è ancora Digital Chat Station, leaker sempre molto prolifico quando si parla di indiscrezioni dalla Cina. In uno dei suoi ultimi post su Weibo, ha fatto riferimento al flagship Xiaomi, disvelandone alcune particolarità, a partire dalla fotocamera sotto al display, più avanzata rispetto a quella vista su MIX 4.

Ritroveremmo anche la scocca in ceramica che da sempre contraddistingue la famiglia di telefoni, un materiale che rispetto al vetro garantisce una maggiore resistenza ai graffi. Nome in codice “suiren“, il suo lancio è previsto non prima del 2025, ma non disperatevi, perché la famiglia MIX sta per dare il benvenuto al primo flip phone Xiaomi.

