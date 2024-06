Xiaomi e Disney ancora insieme: ecco l’asciugacapelli delle principesse

La nuova collaborazione tra Disney e Xiaomi non ha portato solo lancio del nuovo CIVI 4 Pro Disney Princess Limited Edition, ma anche all’arrivo di una serie di accessori interamente dedicate alle principesse più famose dell’animazione. Tra questi c’è anche il Mijia H501, un potente asciugacapelli che per l’occasione si tinge di viola per celebrare la Regina cattiva, celebre antagonista di Biancaneve.

Xiaomi Mijia H501 Disney Princess Limited Edition: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia H501 Disney Princess Limited Edition è una nuova versione dell’apprezzato asciugacapelli lanciato lo scorso anno: in questo caso non abbiamo novità per quanto riguarda le funzionalità, ma il design è completamente rinnovato con una livrea viola, il logo Disney ed una litografia del volto della Regina cattiva e della silhouette di Biancaneve.

Questo asciugacapelli è equipaggiato con un motore brushless ad alta velocità in grado di generare un flusso d’aria di 62 m/s e 110.000 RPM. Il dispositivo può mantenere una temperatura costante di 57° per asciugare i capelli i modo omogeneo in appena 1 minuto nel caso di capelli corti, oppure fra i 3 e 5 minuti nel caso in cui si tratti di una capigliatura medio lunga. L’asciugacapelli, inoltre, utilizza gli ioni negativi per restituire capelli più lucenti e meno crespi.

Xiaomi Mijia H501 Disney Princess Limited Edition è disponibile da oggi in Cina al prezzo di 45€ (349 yuan). Purtroppo, proprio come accade spesso per queste edizioni limitate, difficilmente il prodotto verrà commercializzato sul mercato internazionale.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️