Primi leak su Xiaomi HyperOS 2.0: il focus sarà l’ottimizzazione

Visto che Android 15 si sta facendo sempre più concreto, grazie al beta testing di Google, le varie aziende hanno iniziato a lavorare ai rispettivi major update futuri, come nel caso di Xiaomi e HyperOS 2.0. Dopo aver eseguito la transizione da MIUI ad HyperOS, abbiamo potuto constatare che la compagnia cinese non ha deciso di stravolgere le carte in tavola, preferendo optare per un approccio più moderato. E sulla base delle prime indiscrezioni, si prevede che la sua seconda versione si concentrerà altrove anziché apportare stravolgimenti.

La parola è di Kartikey Singh, la cui affidabilità sui leak a tema Xiaomi è abbastanza assodata anche se non sempre assoluta. Quello di cui ha parlato viene da lui definito come il “primo leak su HyperOS 2.0“, mettendo a tacere alcune precedenti indiscrezioni che abbiamo letto nelle scorse settimane ma a cui non abbiamo dedicato spazio per via della poca concretezza.

Premettiamo che anche il leak di Kartikey non è che ci dia chissà quali illuminazioni sulle novità di Xiaomi, limitandosi a parlare di un HyperOS 2.0 che avrebbe come obiettivo primario quello di migliorare l’efficienza del software. Secondo il leaker, la compagnia sarebbe conscia dei problemi di ottimizzazione a cui sarebbe andata incontro rilasciando l’attuale HyperOS 1.0 sui vari modelli Xiaomi, Redmi e POCO e starebbe lavorando per risolverli.

Sulla base di ciò, ci aspetterebbe un HyperOS 2.0 abbastanza simile alla release attuale, anche se è ancora presto prima di darlo per certo, considerato che come ogni volta bisognerà capire quali novità di Android 15 arriveranno anche sui suoi smartphone e tablet.

