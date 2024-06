Xiaomi presenta Fimi Mini 3, il nuovo drone compatto per riprese in 4K

Fondato nel maggio del 2014 come parte dell’ecosistema Xiaomi, il brand Fimi si è ormai fatto un nome anche fuori dai contesti legati alla compagnia di Lei Jun. Parliamo di un marchio affidabile, specializzato nel settore dei droni (solitamente dal rapporto qualità/prezzo convincente): l’ultima novità è Fimi Mini 3, soluzione compatta lanciata in alcuni mercati occidentali e ora anche su Xiaomi YouPin, la celebre piattaforma di crowdfunding dell’azienda.

Il nuovo drone compatto Fimi Mini 3 è arrivato su Xiaomi YouPin: caratteristiche e prezzo

Crediti: Fimi

Leggero e facile da trasportare, il nuovo mini drone targato Fimi arriva con un design compatto ed un peso di meno di 250 grammi; si richiude facilmente ed ha le dimensioni di uno smartphone, ma senza troppe rinunce. Per quanto riguarda l’autonomia Xiaomi Fimi Mini 3 offre fino a 32 minuti di tempo di volo, grazie alle nuove celle ad alta densità di energia ed un sistema intelligente di gestione della batteria. Il drone monta un sensore Sony da 1/2.0″ e 48 MP ed è in grado di effettuare riprese con risoluzione 4K a 60 fps, per catturare ogni momento con maggiore precisione e tanti dettagli. Presente all’appello la funzione AI Super Night Video, per scene notturne con immagini illuminate e rumore ridotto.

Il nuovo sistema SoLink HD permette una trasmissione video in tempo reale e in alta definizione fino a 9 km di distanza, supporta la commutazione automatica tra 2,4 GHz e 5,8 GHz e riduce significativamente la latenza di trasmissione (a soli 120 ms). Il tutto si traduce in un’esperienza video stabile e fluida in ogni momento, per un volo sempre impeccabile. Tra le altre caratteristiche abbiamo il supporto al time-lapse in 8K, un gimbal meccanico a tre assi (per una stabilizzazione sempre precisa, anche grazie all’algoritmo LOS), una forte resistenza al vento, una batteria con ricarica USB-C, posizionamento GPS, zoom digitale 12x, il supporto all’app per smartphone e un pratico controller.

Crediti: Fimi

Il nuovo drone Xiaomi Fimi Mini 3 è disponibile in patria tramite YouPin ed ha già fatto capolino in vari mercati; lo trovate in vendita su AliExpress in offerta a 255€ (grazie alla promozione Summer Sale dello store). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

