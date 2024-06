Xiaomi CIVI 4 Pro x Disney: ritorna la partnership con la casa di Topolino!

Torna la collaborazione tra Xiaomi e la casa di Topolino e questa volta il protagonista sarà Xiaomi CIVI 4 Pro, il Camera Phone economico del brand cinese. L’uscita è stata anticipata dal Product Manager dell’azienda e andrà a celebrare il primo anno di partnership tra i due marchi.

Xiaomi CIVI 4 Pro x Disney Princess Edition: in arrivo una versione speciale in collaborazione con la casa di Topolino

Crediti: Xiaomi

La data precisa del debutto di Xiaomi CIVI 4 Pro x Disney Princess Edition è stata appena confermata tramite il social cinese Weibo, ossia l’8 giugno. Non ci sono ancora informazioni sul design, ma sicuramente possiamo aspettarci qualcosa di colorato ed appariscente. In passato sono stati lanciato Xiaomi CIVI 3 x Disney Edition e CIVI 3 Strawberry Bear, variante dedicata a Toy Story 3. Il primo modello fu presentato a giugno 2023, quindi sarà passato un anno esatto dall’inizio della collaborazione tra la casa di Lei Jun e quella di Topolino.

Crediti: Xiaomi

Inoltre i teaser ufficiali fanno riferimenti a nuovi prodotti in arrivo, quindi è probabile che ci saranno anche altri accessori in collaborazione con Disney. Tornando a Xiaomi CIVI 4 Pro, le specifiche resteranno di certo invariate; a cambiare sarà la back cover, insieme alla confezione di vendita (sicuramente realizzata appositamente per l’occasione) e non mancheranno delle personalizzazioni lato software (con temi, icone, sfondi e suonerie). Infine vi ricordiamo che il Camera Phone arriverà anche in versione Global ma come parte della serie 14.

Xiaomi CIVI 4 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 157,2 x 72,77 x 7,45 / 7,75 / 7,75 mm per 179,3 / 177,6 / 180,9 grammi (spessore e peso cambiano in base alla colorazione ossia Blue o Neo/Verde/Limited Edition)

/ / per / / (spessore e peso cambiano in base alla colorazione ossia Blue o Neo/Verde/Limited Edition) Certificazione IP assente

Display AMOLED C8 Micro Quad Curve da 6,55″ 1.5K+ (2.750 x 1.236 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 12 bit , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.750 x 1.236 pixel) con refresh rate a , profondità colore a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento con camera di vapore (4.184 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, sensore IR, NFC, chip Xiaomi Surge T1 per il miglioramento del segnale

Fotocamera da 50 + 50 + 12 MP f/1.63-1.98-2.2 con Light Hunter 800 , OIS, ottiche Leica Summilux sul sensore principale, su quello per i ritratti e sul modulo ultra-wide 120°, Xiaomi AISP

f/1.63-1.98-2.2 con , OIS, ottiche sul sensore principale, su quello per i ritratti e sul modulo ultra-wide 120°, Xiaomi AISP Selfie camera Samsung GD2 da 32 + 32 MP f/2.0-2.4 con ultra-wide 100°

f/2.0-2.4 con ultra-wide 100° Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 14 con Xiaomi HyperOS

