Xiaomi CIVI 4 Pro x DISNEY PRINCESS ufficiale: ritorna la partnership con la casa di Topolino!

Torna la collaborazione tra Xiaomi e la casa di Topolino e questa volta il protagonista è Xiaomi CIVI 4 Pro: il Camera Phone economico del brand cinese ritorna sul mercato (cinese) nella nuova edizione Disney Princess. L’uscita celebra il primo anno di partnership tra i due marchi con un dispositivo pensato per gli amanti delle principesse Disney: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo!

Xiaomi CIVI 4 Pro x Disney Princess Edition: caratteristiche e prezzo della versione speciale in collaborazione con la casa di Topolino

Crediti: Xiaomi

La casa di Lei Jun ha finalmente svelato l’estetica di questo Xiaomi CIVI 4 Pro, dove la collaborazione con Disney, nello specifico con Biancaneve, ha impatto sin dalla confezione di vendita, dentro cui sono presenti adesivi e una presa pop che riproduce l’iconica mela avvelenata. Anche lo smartphone è stato rivisitato ad hoc, la cui scocca posteriore si colora di viola ed è caratterizzata dal celebre specchio magico; ad accompagnarlo c’è anche un case protettivo, la cui riproduzione dello specchio contiene la silhouette di Biancaneve.

Per quanto riguarda la parte tecnica della versione speciale di Xiaomi CIVI 4 Pro, le specifiche restano invariate ma non mancano delle personalizzazioni lato software con temi, icone, sfondi e suonerie. Infine, vi ricordiamo che il Camera Phone è arrivato anche in versione Global (non in Italia) ma come parte della serie 14.

Il debutto di Xiaomi CIVI 4 Pro x Disney Princess Edition è avvenuto durante un evento speciale tenutosi in Cina il 27 giugno; il dispositivo viene proposto nella sola configurazione da 12/512 GB, al prezzo di 3.299 CNY (circa 423€ al cambio attuale). In passato sono stati lanciato Xiaomi CIVI 3 x Disney Edition e CIVI 3 Strawberry Bear, variante dedicata a Toy Story 3. Il primo modello fu presentato a giugno 2023, quindi è passato un anno esatto dall’inizio della collaborazione tra la casa di Lei Jun e quella di Topolino. Prima di lasciarvi, segnaliamo che la nuova edizione speciale è già disponibile all’acquisto tramite store di terze parti: si tratta di un modello in lingua inglese e cinese ma con i servizi Google preinstallati. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Xiaomi CIVI 4 Pro x Disney Princess Edition – Scheda tecnica

Dimensioni di 157,2 x 72,77 x 7,45 mm per 179,3 grammi

Certificazione IP assente

Display AMOLED C8 Micro Quad Curve da 6,55″ 1.5K+ (2.750 x 1.236 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 12 bit, campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass Victus 2

(2.750 x 1.236 pixel) con refresh rate a , profondità colore a 12 bit, campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento con camera di vapore (4.184 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

GPU Adreno 735

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, sensore IR, NFC, chip Xiaomi Surge T1 per il miglioramento del segnale

Fotocamera da 50 + 50 + 12 MP f/1.63-1.98-2.2 con Light Hunter 800, OIS, ottiche Leica Summilux sul sensore principale, su quello per i ritratti e sul modulo ultra-wide 120°, Xiaomi AISP

f/1.63-1.98-2.2 con Light Hunter 800, OIS, ottiche sul sensore principale, su quello per i ritratti e sul modulo ultra-wide 120°, Xiaomi AISP Selfie camera Samsung GD2 da 32 + 32 MP f/2.0-2.4 con ultra-wide 100°

f/2.0-2.4 con ultra-wide 100° Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

Sistema operativo Android 14 con Xiaomi HyperOS

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️