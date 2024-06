Sulle Fire TV Stick di Amazon arriva l’app Xbox: il cloud gaming è sempre più alla portata di tutti

Grazie ad una nuova collaborazione tra Microsoft e Amazon, i giocatori che vogliono sfruttare i loro giochi preferiti anche tramite il cloud potranno usufruire molto presto di una nuova app ufficiale Xbox anche sulle Fire TV Stick. A partire dal prossimo mese, infatti, gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere ad una vasta libreria di giochi in streaming direttamente dalla loro tv stick preferita.

A luglio arriva l’app Xbox ufficiale su Fire TV Stick

Crediti: Xbox, Amazon

Dal mese di luglio (la data ufficiale non è stata ancora annunciata) i possessori di Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max potranno scaricare dall’Amazon Appstore l’app ufficiale Xbox per accedere e giocare a centinaia di giochi abilitati per il cloud. Per usufruire del servizio, ovviamente, sarà necessario un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate ed un controller Bluetooth compatibile.

Con l’app Xbox i giocatori potranno usufruire sulla propria Fire TV Stick di giochi come Fallout 76, Starfield, Forza Horizon 5, Senua’s Saga: Hellblade II e tanti altri titoli che caratterizzano l’offerta in abbonamento di Microsoft. Non mancheranno, inoltre, i giochi free-to-play come Fortnite: uno dei titoli più popolari di sempre.

