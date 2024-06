Sfreccia a tutta velocità con la macchina RC di Wltoys: oggi in SUPER SCONTO

Fin da bambini uno dei giocattoli che appassiona di più il pubblico maschile (ma anche quello femminile) sono sicuramente le auto radiocomandate. Se quando si è piccoli ci si diverte ad immaginarsi alla guida dei veicoli più impensabili, da grandi questa passione arriva a trasformarsi in un vero e proprio hobby con tanto di competizione. Wltoys 12427, per esempio, è un RC auto in grado di raggiungere una velocità massima davvero altissima, per sfidare gli amici in avvincenti gare ad ostacoli.

Wltoys 12427 è un Crawler Cross-Country che raggiunge i 50 Km/h: oggi a meno di 60€!

Crediti: Wltoys

Wltoys 12427 è un’auto radiocomandata in stile Crawler Cross-Country (con scala 1/12), con quattro ruote motrici in grado di superare agilmente gli ostacoli e navigare senza problemi su qualsiasi tipo di strada, che sia asfaltata o meno. Il motore 540 brushed, infatti, è grado di garantire una velocità massima di 50 km/h, mentre il radiocomando con frequenza 2.4 GHz garantisce un controllo fino a 100 metri di distanza.

Questa RC Auto utilizza una batteria da 1.500 mAh, la cui autonomia è data soltanto dalla velocità a cui si spinge l’automobile fino ad un massimo di 10 minuti, mentre la ricarica completa arriva a richiedere fino a tre ore. La scocca è realizzata interamente in plastica PVC, in modo da poter assorbire eventuali urti durante la guida. In confezione è incluso anche un manuale d’uso ed un set di attrezzi per la regolazione e la manutenzione.

Wltoys 12427 Crawler Cross-Country è disponibile oggi al prezzo di 59.99€ grazie all’offerta lampo di TomTop. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online.

