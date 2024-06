Sui canali WhatsApp arrivano finalmente le statistiche: anche su mobile

Aggiornamento 06/06: le statistiche dei canali sono finalmente apparse in beta anche nella versione mobile di WhatsApp. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Il lancio dei canali WhatsApp è avvenuto ormai più di 6 mesi fa, ma il progetto di Meta sembra avere ancora grosse mancanze rispetto alla concorrenza. Gli sviluppatori, tuttavia, sembrerebbero essere in procinto di colmare uno dei grandi difetti che attanaglia i Canali, ovvero l’impossibilità per gli amministratori di visualizzare le statistiche relative al raggiungimento dei utenti iscritti.

Canali WhatsApp: dalla versione web sarà possibile controllare le statistiche

Crediti: WaBetaInfo

Nella versione beta di WhatsApp Web, infatti, è comparsa per alcuni utenti una nuova sezione che permette di consultare nel dettaglio tutte le statistiche relative ai canali che si amministrano. In particolare, è possibile visualizzare gli account raggiunti, i paesi di provenienza, il numero totale dei follower, la crescita e le statistiche generali degli ultimi 30 giorni.

Al momento non è possibile sapere se questa nuova sezione sarà disponibile per tutti anche sui dispositivi mobile oppure se, per una questione di facilità di consultazione, le statistiche saranno disponibili soltanto tramite la versione web di WhatsApp. La funzione, inoltre, sembra non essere attiva ancora per tutti i canali, bisognerà quindi attendere che venga completato il rollout anche nelle versione beta.

Aggiornamento 06/06: le statistiche arrivano anche su mobile

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione beta 2.24.12.18 di WhatsApp per Android, le statistiche dei canali arrivano finalmente anche su smartphone, scongiurando la possibile esclusività sulla versione web e desktop della celebre app di messaggistica istantanea. Proprio come nella precedente beta, questa nuova pagina delle statistiche permette di consultare in modo preciso tutti i dati analytics più importanti per quanto riguarda il proprio canale. Non possiamo far altro che sperare in un rilascio per tutti nel minor tempo possibile.

