La spunta blu di Meta arriva anche su WhatsApp: disponibile per gli account Business

Aggiornamento 07/06: Meta ha ufficializzato l’inizio del programma Verified anche per WhatsApp Business, con i primi paesi che potranno richiedere la spunta blu fin da oggi. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Nei mesi scorsi Meta ha lanciato la sua spunta blu a pagamento, consentendo di ottenere la verifica del proprio profilo dietro un abbonamento mensile. Meta Verified, questo il nome del programma, è attualmente disponibile su Facebook e Instagram, ma ben presto potrebbe approdare anche sul terzo grande social network della compagnia: WhatsApp. In una versione di test, infatti, la spunta verde ha lasciato il posto all’icona spunta blu, creando così i primi sospetti.

La spunta verde di WhatsApp diventa blu: Meta Verified è in arrivo

Con il rilascio della versione beta 2.23.20.18 di WhatsApp per Android, l’iconica spunta verde che contrassegna i profili verificati sulla nota app di messaggistica istantanea è diventata blu, il medesimo colore utilizzato per indicare i profili verificati su Facebook e Instagram. Questo cambiamento potrebbe far presagire l’imminente arrivo di Meta Verified anche su WhatsApp.

La spunta blu di Facebook e Instagram è arrivata in Italia nel mese di luglio, quindi in caso di introduzione su WhatsApp non dovrebbero esserci ritardi nel poterla utilizzare anche nel nostro paese. Nel caso fosse interessati ad attivare il programma Meta Verified, vi lasciamo alla nostra guida dedicata che vi permetterà di attivare la spunta blu sui social network di Mark Zuckerberg in men che non si dica.

Aggiornamento 09/01: la spunta blu potrebbe essere dedicata anche agli account Business

Crediti: WaBetaInfo

Con il lancio della versione beta 2.24.1.21 di WhatsApp per Android, nella celebre app di messaggistica istantanea è apparsa la possibilità per gli account business di ottenere il badge con la spunta blu iscrivendosi al programma Meta Verified. In questo modo gli utenti professionali di WhatsApp possono certificare la loro identità per garantire un servizio sicuro ai propri clienti.

La spunta blu ha anche il compito di distinguere le persone reali dagli impostori, garantendo a tutti gli utenti che i contatti con cui si sta chattando siano effettivamente chi dicono di essere. Meta Verified, tuttavia, dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti e non solo per quelli Business: rimaniamo quindi in attesa di un annuncio ufficiale.

Aggiornamento 07/06: Meta Verified anche su WhatsApp Business, disponibile nei primi paesi

Crediti: Meta

Le indiscrezioni si sono tramutate finalmente in realtà e il programma Meta Verified è ufficialmente arrivato anche su WhatsApp. Per il momento, però, a poter usufruire della nuova spunta blu saranno soltanto gli account business in Brasile, India, Indonesia e Colombia, al prezzo di 14 dollari al mese.

L’annuncio è arrivato direttamente tramite il canale WhatsApp di Mark Zuckerberg, che annunciato l’arrivo ufficiale della spunta blu sulla celebre app di messaggistica istantanea. Al momento non sappiamo quando il Meta Verified potrà essere sfruttato anche in Italia, ma è possibile che già nel corso dei prossimi mesi la spunta blu venga resa disponibile anche nel nostro paese.

