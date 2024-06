WhatsApp: foto e video in HD per tutti e scegliere quale inviare è ancora più veloce

Aggiornamento 19/06: la funzione che permette di scegliere in anticipo la qualità di foto e video da inviare è finalmente in fase di rollout per tutti gli utenti di WhatsApp. Trovate tutte le informazioni e le novità direttamente all’interno dell’articolo.

WhatsApp ha finalmente ultimato lo sviluppo della nuova funzionalità che permetterà di inviare immagini e video nella loro qualità originale, senza costringere gli utenti a ricorrere ad altri servizi di condivisione oppure accontentarsi di immagini che spesso perdono qualità a causa della grande compressione applicata dalla nota app di messaggistica istantanea.

Su WhatsApp arriva finalmente la possibilità di inviare foto e video in HD

Crediti: WaBetaInfo Crediti: WaBetaInfo

Inviare immagini e video in qualità HD con WhatsApp, oggi è finalmente possibile almeno per quanto riguarda le fotografie. Meta, infatti, ha annunciato che è attualmente in fase di rollout sulle app mobile del celebre servizio di messaggistica istantanea la possibilità di selezionare l’opzione “HD” durante l’invio delle foto, per inviare immagini con una minor compressione e alla loro risoluzione originale.

Come visto nelle varie versioni beta che si sono susseguite nell’ultimo periodo, questa funzione sarà disponibile anche per i video, con la conferma ufficiale arrivata proprio da Meta. Attualmente, però non si conoscono ancora le tempistiche per l’introduzione di questa nuova funzionalità legata ai filmati, ma non dovrebbe volerci troppo visto l’estesa fase di test a cui è stata sottoposta la possibilità di inviare i video in HD.

Aggiornamento 04/12: Foto e video anche in qualità originale su WhatsApp

Con la versione 23.24.73 di WhatsApp per iOS, Meta ha introdotto nella celebre app di messaggistica istantanea la possibilità di inviare documenti, immagini e video nella loro qualità originale, senza applicare alcun tipo di compressione. I file potranno avere una dimensione massima di 2 GB e potranno essere inviati nelle normali conversazioni attraverso il pulsante per l’invio dei contenuti multimediali.

Dopo aver introdotto l’invio di foto e video in HD, quindi, WhatsApp si appresta a consentire lo scambio di file senza compressione, a patto che rispettino i limiti impostati per le dimensioni. La funzionalità è attualmente in fase di rollout su iOS, ma arriverà nel corso dei prossimi giorni (al massimo settimane) anche su Android.

Aggiornamento 19/06: il selettore della qualità predefinita in rollout per tutti

Crediti: WaBetaInfo Crediti: WaBetaInfo

Meta ha finalmente iniziato il rollout per tutti della nuova opzione di WhatsApp per scegliere la qualità predefinita dei file multimediale da inviare. In precedenza, quando si inviava una foto un video l’app chiedeva all’utente se volesse inviarla in formato Standard oppure HD, ma grazie a questa nuova funzionalità adesso è possibile attivare una scelta predefinita velocizzando l’invio dei file.

Essendo ancora in fase di rollout, il selettore per la qualità potrebbe non essere da subito visibile per tutti gli utenti di WhatsApp. Nel caso in cui non abbiate ancora questa nuova funzione, vi consigliamo di effettuare l’aggiornamento all’ultima versione disponibile sul vostro store di riferimento (Google Play Store o App Store) e attendere l’attivazione lato server della funzionalità.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️ Scopri le migliori offerte online grazie al nostro canale Telegram esclusivo.