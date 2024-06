vivo X200 Pro con lettore ad ultrasuoni, una batteria enorme e non solo: si parla già del prossimo top

Ora che la gamma X100 è finalmente completa (con la bellezza di 5 smartphone, per tutti i gusti) è tempo di guardare al futuro della serie. È passato poco più di un mese dall’uscita degli ultimi dispositivi eppure è già il momento di scoprire cosa potrebbe riservarci la prossima generazione: ecco le primissime indiscrezioni su vivo X200 Pro e cosa possiamo aspettarci sia in termini di design che di specifiche.

vivo X200 e X200 Pro nei primi leak: cosa aspettarsi dai prossimi top di gamma del brand cinese

X100 Ultra – Crediti: vivo

Ovviamente è bene precisare che si tratta di leak preliminari, quindi con pochi dettagli (anche se in grado di delineare quello che sarà il percorso del dispositivo). Com’è facile intuire, vivo X200 e X200 Pro saranno tra i primi (se non i primi) telefoni con Dimensity 9400: il nuovo chipset di punta di MediaTek è atteso per il mese di ottobre 2024 e dovrebbe avere una configurazione con 1 core Cortex-X5 (3,4 GHz), 3 core Cortex-X4 e 4 core Cortex-A720, nuovamente priva dei core a basso consumo Cortex-A520, con processo produttivo TSMC a 3 nm.

I leak non si sbottonano più di tanto ma fanno riferimento ad un design rinnovato rispetto a X100 e X100 Pro, X100 Ultra, X100s e X100s Pro, tutti caratterizzati da un modulo fotografico circolare di grandi dimensioni (al centro della parte superiore della scocca). vivo X200 Pro offrirebbe un ampio schermo da 6,7″ o 6,8″ con risoluzione 1,5K dotato di cornici ridotte su quattro lati e bordi leggermente curvi (quindi è probabile che sia un pannello Micro Quad Curve, ipotizziamo). Nell’attuale generazione solo X100 Ultra presenta un lettore d’impronte ad ultrasuoni (sotto il display) mentre dovrebbe far parte delle feature del prossimo X200 Pro. Anche la batteria salirà di livello, con una capiente unità da 6.000 mAh.

Crediti: vivo

Quello della batteria di grandi dimensioni (e ad alte prestazioni) sarà il trend dei prossimi flagship (almeno secondo quanto emerso da vari leak), già a partire da OnePlus Ace 3 Pro (in arrivo a giugno in Cina). Passando al comparto fotografico ci sarebbe un triplo modulo con un teleobiettivo a periscopio migliorato, forse ancora una volta da 50 + 50 + 50 MP. La data di presentazione non è ancora stata svelata ma è probabile che il debutto della serie vivo X200 avverrà nel corso del mese di novembre, quindi poco dopo l’uscita dell’ultimo chipset high-end di MediaTek.

