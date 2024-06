vivo Watch 3 pronto ad uscire dalla Cina: arriverà anche da noi?

Dopo il debutto lo scorso novembre e il lancio della variante con ECG, si torna a parlare dell’ultimo smartwatch della compagnia cinese. vivo Watch 3 è stato certificato in versione Global, segno che nel corso delle prossime settimane dovremmo assistere al suo debutto fuori dai confini cinesi.

Il nuovo vivo Watch 3 ha ricevuto la certificazione dall’ente indonesiano SDPPI, con la sigla V2405 e il suo nome commerciale (quindi l’identità del dispositivo è sicura). Si tratta della versione Global dell’indossabile, in arrivo fuori dalla Cina; per ora non è dato di sapere se ci sarà anche la variante con ECG o solo quella standard. Presentato lo scorso novembre, Watch 3 si presenta come un indossabile elegante, con una corona in acciaio ed uno schermo AMOLED da 1,43″; l’autonomia è di circa 16 giorni mentre il sistema operativo a bordo è BlueOS, software proprietario di vivo.

Il fatto che vivo Watch 3 arriverà in alcuni mercati fuori dalla Cina e in versione Global è un dato di fatto. Resta da vedere quali saranno i paesi interessati e ovviamente la cosa non può che far sorgere una domanda. Il nuovo smartwatch di vivo arriverà anche in Italia? Visti i precedenti sembra una cosa poco probabile: sia il primo capitolo che Watch 2 non sono stati lanciati alle nostre latitudini; inoltre non ci sono segnali da parte della compagnia (almeno per ora).

Volendo aggiungere un altro dettaglio, di recente l’azienda ha reso disponibili in Italia vivo V40, V40 Lite e V40 SE 5G, dopo un periodo più o meno lungo senza nuove aggiunte per il nostro mercato. Comunque l’ultima parola spetta sempre alla casa cinese, quindi in caso di novità vi aggiorneremo con tutti i dettagli; nel frattempo segnaliamo che vivo Watch 3 è acquistabile in versione China tramite store di terze parti.

