vivo Pad 3, il primo tablet con Snapdragon 8s Gen 3? Ecco la data ufficiale

Aggiornamento 25/06: annunciata la data ufficiale di vivo Pad 3, la trovate nell’articolo.

Di recente la compagnia cinese ha lanciato in patria i pieghevoli top X Fold 3 e 3 Pro, insieme al nuovo vivo Pad 3 Pro: quest’ultimo è stato presentato come il tablet Android più potente in circolazione, il primo mosso dal Dimensity 9300 di MediaTek. A quanto pare anche la versione standard vivo Pad 3 potrebbe avere un primato, questa volta con uno degli ultimissimi chipset targati Qualcomm.

vivo Pad 3: cosa sappiamo sul prossimo tablet del brand cinese

Non ci sono ancora immagini del prossimo tablet del brand ma è probabile che non avremo grandi stravolgimenti rispetto a quanto visto con il fratello maggiore Pro. Un ampio schermo con cornici ottimizzate ed una back cover con un modulo fotografico circolare (nell’angolo in altro a sinistra della scocca) sembrano la scelta più plausibile. Per quanto riguarda le specifiche, secondo i leak vivo Pad 3 dovrebbe avere dalla sua lo Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm TSMC – CPU 1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520 – GPU Adreno 735). Il chipset Qualcomm presenta alcuni tratti mutuati dal SoC di punta Snapdragon 8 Gen 3 ed ha già trovato spazio a bordo di vari dispositivi (come lo Xiaomi CIVI 4 Pro) ma mai un tablet.

Il dispositivo sarebbe stato individuato nel database dell’ente 3C con la sigla PA2455 e il supporto alla ricarica da 44W. Tra le altre caratteristiche dovremmo trovare uno schermo LCD (forse un pannello da 12,1″ 2,8K a 144 Hz, come vivo Pad 2), 12 GB di RAM, 512 GB di storage e tanta batteria (presumibilmente un’unità da 10.000 mAh). La compagnia asiatica ha confermato l’esistenza di vivo Pad 3: l’ evento in programma è fissato per il 28 giugno.

