La fine di un’era: calano le vendite di smartband, tutti vogliono lo smartwatch

Finora per molti le smartband hanno rappresentato il biglietto d’ingresso nel mondo degli wearable, preferendo acquistarle rispetto ai più costosi smartwatch. Ma possiamo dire di essere arrivati a un momento storico in cui le smartband più avanzate costano poco meno degli smartwatch meno premium, perdendo così quel vantaggio che finora le hanno fatte essere la categoria più venduta. Nel 2024, è previsto che le vendite di indossabili nel mondo aumentino del +5% arrivando a 194 milioni di unità, una crescita che sarà guidata non più dalle smartband ma dagli orologi.

Le smartband stanno venendo sostituite dagli smartwatch, in attesa degli anelli smart

Mettendo da parte il lieve calo del -0,2% registrato nel Q1, nel corso dell’anno è prevista una ripresa, guidata dal +4% per smartwatch avanzati e soprattutto dal +10% per quelli di fascia economica. Andrà peggio per il mercato delle smartband, che è previsto segnerà un -6% nel 2024 con un trend che le porterà progressivamente a ridimensionarsi. Se nel 2020 rappresentavano quasi metà delle vendite negli wearable (46%), è previsto che nel 2028 scenderanno a soltanto il 12%.

La loro vendita sarà sostituita dagli smartwatch low-cost, il cui rapporto qualità/prezzo e la loro maggiore autonomia della batteria ne sta facendo crescere l’appeal rispetto ai braccialetti, passando dal 17% nel 2020 al 40% nel 2028; secondo Jack Leathem di Canalys, “continuano a crescere in popolarità a livello globale, raggiungendo la quota più alta di sempre pari al 48% del mercato degli indossabili nel Q1”.

Col tempo la meglio l’avranno gli smartwatch più avanzati, che arriveranno a rappresentare il 48% del mercato globale e che secondo Leathem godranno di un'”espansione a lungo termine, che affronterà casi d’uso più sofisticati man mano che la durata della batteria e la competitività dei costi“. Nel Q1 2024, le vendite sono cresciute del +37% e +46% per Xiaomi e Huawei, premiate dalla vendita di smartwatch low-cost, ma anche Samsung, Huawei e Zepp Health non stanno ferme a guardare, investendo molto anche nell’implementazione dell’intelligenza artificiale e preparando il terreno per il boom degli anelli smart.

