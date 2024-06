Questo UMIDIGI è il tablet low budget dell’estate, a meno di 80€!

Completo ed economico, con un grande display e la fluidità di Android 13: questo è UMIDIGI G1 Tab, il tablet economico della tua estate. Risparmia grazie a questa offerta lampo targata Banggood: il prezzo scende a meno di 80€ ma solo per pochi giorni!

UMIDIGI G1 Tab è il tablet economico da portare in viaggio, con un grande schermo e Android 13

Crediti: UMIDIGI

Il tablet UMIDIGI G1 Tab scende a 79,8€ su Banggood: il dispositivo è in offerta lampo per una manciata di giorni (o fino ad esaurimento scorte) ad un prezzo particolarmente interessante. Si tratta di un modello economico ma comunque adatto sia per vedere film e serie TV che per leggere e-book, grazie all’ampio da 10,1″ (con risoluzione HD+, 1.280 x 800 pixel). A muovere il tutto abbiamo un chipset Rockchip RK3562, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Il piccoletto è dotato di connettività WiFi 6, per la massima stabilità, mentre l’autonomia è garantita da una capiente batteria da 6.000 mAh. Buona la presenza di Android 13, un software leggero e fluido, così come gli speaker stereo e il doppio sensore fronte/retro da 8 MP (per videochiamate e foto). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️