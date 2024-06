Ultimi giorni per i saldi tech Geekbuying: risparmia con gli sconti esclusivi per l’Italia!

I saldi di giugno dello store Geekbuying stanno per volgere al termine ma anziché scemare lentamente, l’e-commerce ha deciso di lanciare un’ultima promozione dedicata agli utenti italiani. La nuova pagina dei saldi tech comprende una serie di sconti esclusivi per l’Italia, con alcuni dei prodotti più interessanti del momento: monopattini e bici elettriche, stampanti 3D, power station e non solo, ecco le ultime occasioni tutte per noi!

Saldi di giugno Geekbuying: questi sono gli ultimi giorni per risparmiare sui prodotti tech più ambiti

Crediti: Geekbuying

Come anticipato in apertura i nuovi sconti esclusivi per l’Italia di Geekbuying chiudono in bellezza i saldi tech di giugno con una serie di articoli di categorie differenti. Tra i prodotti più interessanti troviamo il proiettore smart Wanbo Mozart 1 Pro: si tratta di un modello lanciato di recente, con risoluzione Full HD nativa e la certificazione Netflix, utile per godere a pieno della piattaforma di streaming. Le occasioni continuano con il monopattino elettrico KuKirin G4, una soluzione fuoristrada perfetta da portare in vacanza o per le tue avventure in mezzo alla natura. Il condizionatore portatile 3 in 1 LUKO A011D1-7K è l’alleato perfetto per combattere l’afa estiva, mentre la Power Station portatile FOSSiBOT F800 è utilissima per gli amanti del campeggio (specialmente grazie al pannello solare incluso).

Per scoprire tutti i prodotti in sconto dai un’occhiata alla pagina dedicata di Geekbuying: ricordiamo che si tratta di articoli con spedizione gratis dall’Europa, per il massimo risparmio e la massima celerità. Inoltre hai tempo fino alla fine di giugno, quindi solo una manciata di giorni prima dello scadere della promozione. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

