Ultimea Apollo P40: il proiettore 4K disponibile in offerta a 147€

Portare il cinema direttamente in casa non è mai stato così semplice ed economico. Grazie al proiettore Ultimea Apollo P40, oggi in offerta su Banggood a meno di 150€, avrete la possibilità di fruire di contenuti fino in 4k direttamente dal salotto di casa vostra. Il dispositivo compatto dell’azienda, infatti, ha dimensioni ridotte, ideale per ambienti poco spaziosi ed offre un design particolarmente elegante e minimal, quasi un complemento d’arredo: ma vediamolo più da vicino.

Il proiettore smart di Ultimea è oggi in sconto a 147€, con spedizione dall’Europa, grazie al coupon esclusivo Banggood

Addentrandoci nelle specifiche tecniche del proiettore smart Ultimea Apollo P40, troviamo un supporto nativo al Full HD (1080p) ed una risoluzione massima fino a 150″, con luminosità di 700 ANSI Lumen, il che ne permette un utilizzo anche in ambienti non propriamente scuri.

Inoltre, come accennato, il proiettore riesce a raggiungere una risoluzione di 4k e possiede due speaker da 10W. Non troviamo la presenza nativa di Android, bensì abbiamo la possibilità di effettuare il mirroring da dispositivi esterni tramite Miracast e la presenza del cavo HDMI che permette l’utilizzo del dispositivo cablato con PC, notebook e tablet. In confezione troviamo poi un semplice telecomando per comandi immediati.

Passando all’aspetto più importante, quello del prezzo, avrete la possibilità di acquistarlo pagandolo “soltanto” 147€ grazie al coupon fornitoci dallo store Banggood. Per acquistare il prodotto ed applicare il coupon vi basterà seguire le indicazioni presenti nel box in basso. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

