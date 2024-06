TikTok lancia Whee: il nuovo social che sfida Instagram

I problemi di TikTok che rischia il ban in più parti del mondo sembrano stiano spingendo ByteDance a differenziare la propria offerta, nella speranza di mantenere quanti più utenti attivi sulle proprie piattaforme. Non è di certo un segreto che TikTok e Instagram si sfidano per lo scettro di social più in voga tra i giovani e la compagnia cinese in questi giorni ha sferrato un nuovo attacco lanciando il nuovo social Whee.

TikTok prova di nuovo a sfidare Instagram con Whee: un nuovo social fotografico

Whee è un nuovo social network di ByteDance che ricorda in tutto e per tutti Instagram: gli utenti infatti possono scattare foto e selfie, aggiungere filtri e condividerle in un feed prettamente fotografico con gli amici.

“Whee è una nuova app social creata per mantenere i contatti con gli amici più cari condividendo momenti spontanei della tua vita. Scatta e condividi foto di vita reale che solo i tuoi amici possono vedere, per mostrare la tua autenticità. Whee è il posto ideale per condividere momenti di vita con i migliori amici” si legge nella descrizione ufficiale del Play Store.

TikTok Whee è attualmente disponibile soltanto per Android su Play Store, ma non può ancora essere scaricata in Italia. Per ovviare a questo problema è possibile installare l’APK tramite siti di terze parti.

Download | TikTok Whee (Google Play Store)

TikTok Whee (Google Play Store) Download | TikTok Whee (APK Mirror)

