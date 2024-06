TikTok Whee non decolla: pochissimi download in tutto il mondo

Nelle scorse settimane, nel tentativo di differenziare l’offerta e proporre nuovi modi di interagire, ByteDance ha lanciato TikTok Whee: un nuovo social network che sfida apertamente Instagram con funzionalità e design estremamente simili. Purtroppo, però, questa nuova applicazione social sembra non aver trovato il favore del grande pubblico, complice anche un lancio piuttosto atipico che ha lasciato fuori i paesi con più utenti.

Il nuovo social di ByteDance fatica ad ingranare: Whee è già un flop?

Crediti: TikTok

Lanciato lo scorso 18 giugno in 71 paesi in tutto il mondo, TikTok Whee ha raccolto appena 13.000 download su iOS e 10.000 download su Android, stando ai dati pubblicati di recente da Appfigures. Numeri piuttosto bassi, guidati principalmente dal passaparola: ByteDance, infatti, sembra non aver attivato alcuna promozione pubblicitaria per la diffusione di questa nuova app.

Potrebbe essere presto per parlare di flop completo e bisognerà aspettare almeno il lancio in Europa e Stati Uniti per capire se Whee avrà effettivamente una possibilità di competere con Instagram, ma la situazione attuale sembra essere davvero impietosa per la compagnia cinese che rischia di vedere sparire TikTok dagli Stati Uniti nei prossimi mesi.

