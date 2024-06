V61 è tablet super economico con Android 13 e display da 10.1″: solo 72€!

Il tablet sono sempre più utilizzati per lavoro ed intrattenimento, ma molto spesso costano più di quanto le persone siano effettivamente disposte a spendere. Per fortuna, però, ci viene incontro oggi l’offerta lampo di TomTop che ci permette di portare a casa il tablet V61 ad un prezzo davvero eccezionale: poco più di 70€!

Un tablet per lavoro e intrattenimento che non fa pianger il portafogli: ecco V61

V61 è un tablet con display IPS da 10.1″ che offre una risoluzione HD (1280 x 800 pixel), mentre il design vede l’introduzione di bordi piuttosto spessi. Sotto la scocca batte il cuore di un chipset MediaTek MT6750, affiancato da 8 GB di RAM ed uno spazio di archiviazione pari a 128 GB. L’utilizzo ideale, quindi, è quello per il lavoro d’ufficio oppure per la visualizzazione di contenuti multimediali in streaming.

La batteria da 6000 mAh garantisce un’ottima autonomia (circa 12 ore), mentre il tablet è dotato anche di fotocamera posteriore da 13 MP con flash LED, e fotocamera anteriore da 5 MP per selfie e videochiamate. Per quanto riguarda la connettività, invece, il tablet mette a disposizione Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 4.2, con la possibilità di sfruttare anche la rete cellulare 4G con Dual SIM. Il sistema operativo, invece, è Android 13.

Il tablet V61 è disponibile al prezzo di 72.53€ grazie all’offerta lampo di TomTop che lo sconta del 62%. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store online ed è totalmente gratuita.

