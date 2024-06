Swiitol E24 Pro è l’incisore laser perfetto per il fai-da-te: oggi a metà prezzo!

Negli ultimi anni sempre più utenti hanno trasformato la passione per il fai-da-te in un vero e proprio lavoro, vendendo online le proprie creazioni realizzate spesso con strumenti come gli incisori laser. Grazie ad una nuova offerta lampo con coupon di Cafago, oggi è possibile portare a casa l’incisore Swiitol E24 Pro e metà prezzo, iniziando subito ad alimentare questa nuova passione.

Swiitol E24 Pro: laser da 24W e struttura pre-assemblata per essere subito pronto all’uso

Crediti: Swiitol

Swiitol E24 Pro è un incisore laser con struttura pre-assemblata pronta all’uso, in modo che l’utente non debba confrontarsi con tediosi montaggi che spesso possono compromettere l’utilizzo del dispositivo. L’incisore è dotato di un laser da 24W con un area di focus di 0.06×0.06mm, in grado di tagliare facilmente tavolette di legno da 17mm e acrilico nero da 15mm. L’area di lavoro da 36 x 30, inoltre, permette di elaborare tagli ed incisioni anche su materiali più grandi per progetti di dimensioni superiori, mentre la velocità di incisione arriva fino a 36000mm/min.

L’incisore è adatto sia ai neofiti che agli esperti del settore: grazie alla compatibilità con l’app mobile BURNLAB, infatti, anche chi non ha mai utilizzato software specializzati potrà facilmente incidere, tagliare e personalizzare qualsiasi materiale direttamente dallo smartphone. D’altro canto, i più esperti, potranno usufruire della compatibilità con LaserGRBL e LightBurn per creazioni sempre più dettagliate.

Swiitol E24 Pro è disponibile oggi al prezzo di 395€ grazie alla combinazione di coupon ed offerta lampo di Cafago che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dall’Europa ed è totalmente gratuita.

