Massima sicurezza con Welock: passa a una SERRATURA SMART e risparmi fino a 60€!

L’estate è arrivata e il momento delle vacanze si avvicina sempre di più: parti in tutta sicurezza grazie alle serrature smart Welock, ora in offerta con coupon su Amazon e nello store ufficiale. Tante soluzioni tra cui scegliere in base alle tue esigenze, con soluzioni tech pensate per arricchire ulteriormente la tua casa intelligente. Ecco tre serrature che non mancheranno di soddisfare anche i più esigenti, ora in sconto ad un prezzo super conveniente, con spedizione Prime ed un coupon dedicato!

Scegli la tua serratura smart Welock e ricevi fino a 60€ di sconto: i saldi estivi sono arrivati, su Amazon e store ufficiale

Crediti: Welock

Il primo modello è Welock Electronic Smart Door Lock Cylinder SECBN51, un cilindro intelligente che trasforma completamente l’utilizzo delle tue porte. Il tuo dito diventa una vera e propria chiave grazie al riconoscimento dell’impronta digitale: si tratta di una soluzione affidabile e con sblocco rapido (0,5 secondi per riconoscere l’impronta e 1 secondo per sbloccare la porta). La tecnologia Smart Lock ha un tasso di riconoscimento del 98%, per la massima affidabilità. Inoltre è possibile aprire la serratura utilizzando una schedina RFID, anche in questo caso senza la necessità di inserire alcuna chiave: un’alternativa facile e veloce. Ovviamente si tratta di un dispositivo smart, che può essere controllato tramite smartphone grazie all’app Welock.

È possibile sbloccare o bloccare le porte da remoto, tutto comodamente dal telefono. Il dispositivo è alimentato da batterie mini stilo (AAA), per un’autonomia stellare (fino a 1 anno o 8.000 utilizzi), ed è compatibile con porte tra 30-70 mm di spessore. Il prezzo di listino del modello SECBN51 è di 189€, ma scende a 132€ grazie al codice sconto dedicato.

Crediti: Welock

Tra le occasioni del momento c’è Welock Electronic Smart Door Lock Cylinder TOUCH41, un altro modello pensato per chi cerca la praticità dello sblocco tramite l’impronta digitale per rendere smart ogni stanza della propria casa. Anche a questo giro non manca la possibilità di utilizzare lo sblocco tramite scheda RFID mentre i controlli tramite l’app per smartphone rendono l’esperienza ancora più completa ed intelligente. Questo modello può essere installato facilmente in qualsiasi porta tra 50-100 mm di spessore. Il prezzo scende a 132€ con codice sconto, con tutti i vantaggi di Amazon Prime; nello store Welock è presente sempre la spedizione dai magazzini europei e com’è ovvio parliamo di prodotti con 2 anni di garanzia.

Crediti: Welock

La nostra panoramica si conclude con Welock Electronic Smart Door Lock Cylinder PCB41, versione caratterizzata da un sistema più tradizionale (ma non per questo “meno intelligente”). La serratura elettronica fa affidamento su un pratico tastierino numerico a cui è possibile associare un codice personale (fino ad un massimo di 10 codici). Come sottolineato poco sopra, il fatto di utilizzare un metodo più classico non vuol dire rinunciare alle funzioni smart: è possibile controllare la serratura direttamente dallo smartphone (tramite l’app Welock) ma anche condividere una password di accesso temporaneo (utile per far entrare in casa una persona di fiducia, magari per una commissione o un’emergenza). È possibile sbloccare il dispositivo con una scheda RFID (ce ne sono 3 in confezione); tra le altre caratteristiche abbiamo 1 anno di autonomia e l’impermeabilità IP65.

Contenuto realizzato in collaborazione con Welock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️