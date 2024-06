One UI 6.1.1: Galaxy AI renderà “magica” la S Pen di Samsung

L’aggiornamento One UI 6.1.1 si sta avvicinando, e anche se potrebbe sembrare un aggiornamento intermedio porterà con sé novità molto importanti con Galaxy AI. Introdotta con la versione 6.1 dell’interfaccia utente, la suite d’intelligenza artificiale tocca vari aspetti di smartphone e tablet. Mancava però all’appello la S Pen, elemento rilevante per i dispositivi che la possiedono, ma sarebbe solamente questione di tempo prima che ci siano migliorie per il pennino di Samsung.

Fra le novità della One UI 6.1.1 di Samsung ci sarà un ammodernamento della S Pen

One UI 6.1.1 has improved the animation, making it more delicate, and the wallpaper animation has a larger scale, which makes it feel more vivid. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 19, 2024

In una serie di post sul suo profilo X/Twitter, Ice Universe ha dato qualche nuova informazioni sulla One UI 6.1.1, partendo dal suo migliorare le animazioni di sistema della UI, che sarebbero più delicate e più vivide per quelle degli sfondi.

One UI 6.1.1 graffiti generation image function, is the most fun AI function I have ever seen, very good use of SPen and imagination.

You can expect it! — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 19, 2024

Ma passiamo al protagonista dell’articolo, Galaxy AI. Con il prossimo aggiornamento software, Samsung starebbe per implementare una funzione di AI generativa soprannominata “graffiti“. In poche parole, l’utente potrebbe fare degli schizzi con la S Pen e vederli trasformati in disegni veri e propri.

One UI 6.1.1 farà il suo esordio a bordo di Samsung Galaxy Z Fold 6, per poi venire rilasciata gradualmente a bordo dei vari modelli compatibili come Galaxy Z Fold 5, S24 Ultra e così via. Ma questa non sarà l’unica novità AI, fra traduzioni potenziate e video AI.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le