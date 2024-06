Samsung presenta il nuovo sensore 200 MP che vedremo sui mid-range

Si espande il portfolio di Samsung ISOCELL, divisione del colosso sud-coreano incaricato di realizzare i sensori della fotocamera che troviamo sui suoi smartphone e su quelli della concorrenza. Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio di un nuovo tris di sensori fotografici, e anche se nessuno di questi è un modello di punta nel mezzo c’è anche un nuovo 200 MP che potrebbe diffondersi molto sul mercato.

Samsung: nuovi sensori ISOCELL, compreso un modello mid-range da 200 MP

Il primo è Samsung ISOCELL GNJ, sensore da 50 MP con dimensioni di 1/1,57″ e pixel da 1,0 μm. Fra le sue tecnologie c’è la rapida messa a fuoco automatica di tipo Dual PDAF e quella zoom-in per simulare uno zoom ottico senza andare a scapito della qualità visiva, anche nella registrazione video. È stato migliorato lo strato anti-riflesso tramite microlenti, utile per migliorare l’acquisizione di luce e ridurre eventuali riflessi.

Vengono anche ridotti rumore e diafonia grazie all’utilizzo di un nuovo materiale a base di ossido di silicio. Migliora anche l’efficienza energetica, con consumi ridotti del 29% in modalità anteprima e del 34% nella registrazione video 4K a 60 fps.

C’è poi Samsung ISOCELL JN5, anch’esso un sensore da 50 MP ma con dimensioni più modeste di 1/2,76″ con pixel da 0,64 μm. La tecnologia Dual Vertical Transfer Gate migliora il passaggio di carica fra i pixel, riducendo il rumore a beneficio della qualità delle foto con poca luce. La messa a fuoco è di tipo Super Quad PDAF, e la tecnologia Dual Slope Gain serve per migliorare foto e video HDR tramite l’amplificazione della luce assorbita dai pixel. Per quanto riguarda i video, gli algoritmi di ri-mosaicizzazione migliorano la velocità di ripresa, potendo anche zoomare senza ritardi.

Arriviamo infine al Samsung ISOCELL HP9, che in realtà abbiamo già conosciuto come teleobiettivo di vivo X100 Ultra. Dei tre è l’unico a spingersi fino ai 200 MP, e lo fa con dimensioni di 1/1,4″ e pixel da 0,56 μm. Sono le stesse dimensioni dell’ISOCELL HP3, ma con HP9 che offre una sensibilità alla luce aumentata del +12% mediante nuovi materiali della microlente ad alta rifrazione applicata al filtro RGB. Questo migliora anche l’autofocus, più rapido del +10%, e la riproduzione cromatica.

I 200 MP vengono nuovamente sfruttati dalla tecnologia Tetra²pixel per scattare in Pixel Binning a 12 MP con pixel da 2,24 μm per foto migliori in notturna e modalità Ritratto. Le sue dimensioni contenute lo rendono ideale come teleobiettivo, vista anche la funzione zoom-in che può simulare uno zoom fino al 12x se abbinato a una lente 3x.

